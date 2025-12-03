Después de que Marcelo Gallardo le comunicara a Miguel Borja, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez y Federico Gattoni que no tendrían lugar en River, a partir del próximo año, los dirigentes comenzaron a buscar futbolistas para renovar el plantel e ir detrás de los objetivos.

Al concretarse la salida de Casco, necesitan un lateral izquierdo. Y es que solamente está Marcos Acuña. Por el momento, el juvenil Lisandro Bajú no termina de convencer al cuerpo técnico, por lo que se mantendrá en la Reserva. A raíz de ello, piensan en tres futbolistas para que ocupe la posición: Julio Soler, Elías Báez y Román Vega.

El joven de San Lorenzo fue el último que apareció en la lista de pretendidos, porque tanto a Soler como a Vega los siguen desde la Secretaría Técnica, al igual que el cuerpo técnico y la dirigencia.

Según pudo saber BOLAVIP, a Marcelo Moretti lo llamaron desde el Millonario para consultar el precio del oriundo de Rafael Castillo, pero no existió ninguna comunicación con la representación del futbolista de 21 años.

La prioridad riverplatense, por estas horas y más allá de los dichos de Vega, es poder sumar a Soler, quien está en Bournemouth, disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y formó parte de algunas citaciones por parte de Lionel Scaloni.

Hasta el momento, desde la Comisión Directiva del club situado en el barrio porteño de Núñez, no realizaron ninguna oferta para adquirirlos, pero en orden de prioridades para Gallardo están el ex Lanús, el actual futbolista de Zenit de San Petersburgo y, por último, el joven de San Lorenzo.

Julio Soler, lateral de Bournemouth. (Instagram julio_soler_)

La drástica medida que tomó Stefano Di Carlo en River

De cara a lo que será el próximo período de incorporaciones, el mandamás que tomó la posta de Jorge Brito, en la última reunión de Comisión Directiva, comunicó que los contratos de los futbolistas que arriben tendrán una modificación con relación a lo que fueron los últimos confeccionados.

“El fijo de la remuneración de los nuevos contratos de los jugadores no excederán el 60%, el resto será por objetivos. Los premios solo se afrontarán cuando haya resultados. No habrá nada intermedio”, manifestó Di Carlo ante los presentes.

Para completar el salario de los futbolistas que, a partir de 2026, se vistan con la indumentaria riverplatense, se firmarán los contratos por productividad. La misma estará medida en la cantidad de partidos que disputen los intérpretes, los goles que conviertan (en el caso de los delanteros), como así también campeonatos que obtengan y finales que disputen.

