Julián Alvarez podría dejar Atlético de Madrid: “Le gusta Barcelona”

Todo indica que será un mercado de pases movido el de mediados de 2026 en Europa. No solamente porque se jugará el Mundial y muchos jugadores se mostrarán, sino también porque ya empiezan a sonar nombres importantes en algunos de los clubes más importantes del mundo. En esta oportunidad, quien aparece en el radar de Barcelona es Julián Álvarez, que podría dejar Atlético de Madrid luego de dos temporadas.

Fernando Hidalgo, representante de Julián Alvarez, dialogó con Jota Jordi de Sólo para Culés y afirmó: “Tengo entendido que a Atlético de Madrid le llegaron muchas llamadas, pero siempre, por lo que tengo hablado con los directivos es que la posición del Atlético en este mercado es que Julián termine la temporada en el club”.

Al ser consultado si a Julián le gustaba el Barcelona, el agente dijo: “Sí, obviamente. Julián tiene admiración por los clubes españoles y, obviamente, al seguir de chico la carrera de Leo (Messi), no creo que haya muchos argentinos que no tengan un sentimiento hacia el Barça. Más esta temporada por cómo jugó el Barça, está muy agradecido Julián con muchos jugadores del Barça por cómo hablaron de él”.

Futuras negociaciones

“Hoy el día a día es el Atlético, él está muy contento acá y veremos cómo es la negociación. Sabés perfectamente que el fútbol es muy cambiante y creemos que las cosas buenas van a venir. Si es así lo del interés del Barcelona lo tomamos como futurología, pero de ser así, se tendrán que sentar a hablar los clubes y será en una negociación entre las tres partes“, completó Hidalgo.

Lamine Yamal y Julián Alvarez. (Foto: Getty).

Los increíbles números de Julián en Atlético de Madrid

La Araña llegó a Atlético de Madrid a mediados de 2024 luego de un muy buen paso por Manchester City. El cordobés acumula 74 partidos jugados con la camiseta del Colchonero en los que marcó nada más y nada menos que 39 goles y brindó 12 asistencias.

