Boca vs. River EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports y LPF Play por la semifinal del Torneo de Reserva: minuto a minuto

Boca Juniors y River Plate se ven las caras este jueves por las semifinales del Torneo Proyección de la División Reserva en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza. El encuentro se desarrollará desde las 21, contará con el arbitraje de Manuel Prieto y se podrá sintonizar a través de TNT Sports y LPF Play.

Los comandados por Mariano Herrón vienen de eliminar a Lanús e Institutos en las fases anteriores, mientras que el Millonario hizo lo propio ante Tigre y Huracán. El vencedor del duelo de esta noche chocará ante Gimnasia La Plata por el título.