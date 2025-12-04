Lionel Messi eligió entre Pep Guardiola y Lionel Scaloni

Lionel Messi ostenta un camino en el fútbol que está cargado de éxitos. Pero hay dos momentos, dentro de sus por ahora 44 títulos oficiales (cifra con la que se ubica en la cima de los jugadores con más consagraciones en la historia), que, sin dudas, resaltan por encima de todo el resto: el Barcelona entre 2008 y 2012, que era dirigido por Pep Guardiola, y la Selección Argentina, desde la consagración en la Copa América 2021, al mando de Lionel Scaloni.

Con uno llegó a ser parte del equipo catalogado como el mejor de todos los tiempos, siendo, claramente, él o uno de los periodos más importantes de la historia del Barça, en el que cosechó 8 trofeos locales (3 ediciones de LaLiga, 3 Supercopas de España y 2 Copas del Rey), 2 UEFA Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

Y con el otro, saldó la deuda que cargó durante más de 15 años (desde su debut en la mayor en 2005) en la Selección Argentina mayor, con la que, hasta la Copa América de Brasil 2021, no había gozado de consagraciones. Además, en 2022 alzó la Copa del Mundo, ítem indispensable para ser contemplado como el mejor futbolista de todas las épocas.

Aun así, Leo dejó en claro que, por uno de los dos, siente mayor debilidad. Si bien no eligió entre el Barcelona y la Selección Argentina, sí se inclinó por la influencia que marcó en él, el vigente estratega del Manchester City. ”Hay técnicos extremadamente buenos, pero él tiene algo diferente, para mí es el mejor de todos”, expresó sobre Pep Guardiola.

Asimismo, sin ir en detrimento de Lionel Scaloni, de quien siempre tuvo puras palabras elogiosas, sobre Pep, en una charla que mantuvo con ESPN Argentina, remarcó: ”Para mí es único”.

Elogios de Lionel Messi para Lionel Scaloni

“El técnico fue muy inteligente. No solo a la hora de preparar los partidos y afrontar las competencias, sino en el armado del grupo y la manera de manejarlo. Hizo algo extraordinario en ese sentido. Nos volvimos un grupo muy fuerte, muy unido“, expresó Lionel Messi, recientemente en una entrevista que le brindó a Simplemente Fútbol, a raíz de la tarea del técnico de la Selección Argentina.

