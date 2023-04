El próximo domingo 7 de mayo a las 17:30, un Monumental colmadísimo recibirá nuevamente a Boca en lo que será el primer superclásico sin Marcelo Gallardo y con Martín Demichelis en el banco. A poco más de dos semanas de ese encuentro, mientras el equipo atraviesa un momento bárbaro, al DT de River le consultaron por ese tema.

"¿Cómo vivís la previa de un Superclásico? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo lo imaginás?", le preguntó Luciana Rubinska en ESPN F12 al entrenador, que fue tajante en su respuesta: "No, me llevaste a un partido muy lejano todavía, porque no puedo llegar a ese partido sin enfrentar a Independiente, a Atlético Tucumán y a Fluminense. Después sí, Boca...".

"Hay que seguir por una buena línea. Tenemos una ventaja de seis puntos en el torneo. Tenemos un partido el domingo contra un equipo necesitado de puntos con un nuevo entrenador. La gente acá va a llenar el estadio", aseguró Micho, enfocado en el calendario.

Y siguió: "Paso a paso, sigamos por Independiente. Después vemos cómo enfrentamos a los próximos rivales". Lo cierto es que Demichelis estuvo lejos de pisar el palito y opinar de lo que puede pasar de acá a ese domingo. Como todos saben, 17 días en clubes como River y Boca son una eternidad.

"Agrego otra cosa", soltó el DT antes de pasar a otra pregunta: "Cada triunfo que vamos logrando debe venir con un escalón de humildad, porque sino nos va a confundir. Sí, ganamos un gran partido, lo sacamos adelante anoche, pero tenemos que subir un escalón más de humildad para seguir trabajando con calma. Sin perder la forma, los modales y la concentración en lo que sigue". Clarísimo.