Si bien Diego Maradona siempre mostró su pasión por Boca, algunos no recuerdan que Diego Jr. es fanático de River. El mayor de los hijos del 10 habló en una impertible entrevista con La Página Millonaria y explicó de donde surge su amor por el Millonario.

"Me hice hincha de River por el amor que tengo por Aimar. Sacando a mi viejo que fue el más grande de todos, Aimar fue el mejor jugador que vi y gracias a Dios jugaba en River. Empecé a mirar partidos y me enamoré. Con orgullo te puedo decir que soy hincha de River", aseguró.

Por otra parte, Maradona Jr. contó sus sensaciones luego de ver la ovación a su padre en el Monumental en su aniversario de muerte. "Yo no tenía dudas, creo que los hinchas de River siempre fueron honestos y entendedores de fútbol. Muchas veces el público del Monumental se portó bien a diferencia de otras canchas que quizás se portaron mal. Me emocionó mucho, me emocionó muchísimo la ovación".

"Mucha gente me había preguntado qué iba a pasar con mi viejo cuando vaya a la cancha de River. Para mí, mi viejo iba más allá de estas cosas. Porque por ejemplo, si viene Riquelme a jugar en el Monumental, nosotros lo silbamos, es normal. Pero él era él. Mi viejo era de todos los argentinos", explicó.