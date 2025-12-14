Con la victoria 5 a 4 en la definición desde el punto de penal ante Racing tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y de esta manera es el tercer año consecutivo en el que logra un título a nivel local.

Luego de esta consagración, Leandro González Pirez, una de las piezas claves en la defensa, habló con las transmisiones de ESPN Premium y TNT Sports, en donde reveló la diferencia que hubo entre el plantel del Pincha y el de River, su ex equipo, del que se fue tras no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

“Este grupo tiene una hombría que me llamó mucho la atención cuando llegué. Son competidores natos, son ganadores, les gusta estar en las primeras planas y se nota a la hora de competir a la hora de la adversidad. Todos nos daban por muertos y estamos acá festejando”, dijo en diálogo con ESPN Premium.

Estas palabras coinciden con los dichos de Lucas Martínez Quarta, quien semanas atrás, luego de la derrota de River en el Superclásico ante Boca, afirmó que al equipo le faltaba hombría para ganar los partidos importantes, ya que no cumplió con los objetivos de la temporada.

“Estoy contento de volver a Estudiantes. Conocí un plantel impresionante, con unos huevos bárbaros y me enseñan día a día. Tienen unos valores increíbles y me pone feliz conseguir cosas importantes. Hay que festejar porque no siempre se sale campeón y Estudiantes viene siendo campeón en los últimos años”, siguió el defensor en diálogo con TNT Sports.

Tras su segundo ciclo en el Millonario, al que regresó en 2022 y se fue a mediados de este año después de no ser tenido en cuenta por Gallardo, González Pirez decidió volver a Estudiantes, en donde dejó un grato recuerdo por su primera etapa y coronó la segunda con un título.

Para cerrar, mostró su felicidad por el primer título con Estudiantes: “Muy feliz, es el primero mío con esta camiseta. Me llena de orgullo, vine para esto, para poder ayudar y aportar un granito de arena para que este club siga compitiendo y estando en lo más alto. Hoy por suerte se nos dio. Quiero felicitar a Racing que hizo una temporada espectacular, compitió de manera increíble. Es un equipo muy fuerte, que ataca mucho. Hicimos un gran partido, fue un esfuerzo descomunal”.

