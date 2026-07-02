Alarma en River: la promesa panameña de 16 años que se fue a entrenar con Bayern Múnich

Estevis López es una de las grandes promesas de las divisiones inferiores de River, que todo indica que sería la próxima irrupción que deslumbre en el fútbol argentino. Eso sí, un detalle importante a tener en cuenta es que es panameño y apenas tiene 16 años. Sin embargo, en los últimos días activó las alarmas ya que se fue del país y entrenó con indumentaria de Bayern Múnich.

El nacido el 22 de octubre de 2009 en la Ciudad de Panamá arribó a mediados de 2024 al Millonario, con el objetivo de sumarse a las categorías menores y continuar su formación tras lo hecho en la Academia Costa del Este. Luego de estar en el exterior y ser visto públicamente con la ropa del gigante de Europa, en Núñez hubo preocupación por la posibilidad de perder a la joya.

Estevis López, juvenil panameño de River Plate. (@estevis_lopez)

Lo cierto es que López está en Bayern Múnich porque integra un programa de desarrollo y formación de jugadores internacionales, con giras y entrenamientos, pero que consta con una fecha de inicio y de final. De esta manera, no pasará a ser propiedad de los alemanes, por lo que se descarta que deje de pertenecer a River a pesar de las imágenes viralizadas.

Cabe recordar que Estevis no puede disputar torneos AFA porque, según el reglamento de la FIFA, no está permitido que los extranjeros menores de 18 años jueguen en otros países que no sean los de su nacionalidad y no es parte de los casos excepcionales. Así las cosas, mientras tanto debutó en Veraguas United, institución ubicada en su nación natal.

Estevis López, juvenil panameño.

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Sin embargo, en mayo volvió a River para disputar la Copa Imposible Sub-17 en Colombia, donde quedaron eliminados en semifinales ante Atlético Nacional. Esto se dio bajo la aprobación de los panameños, ya que en el convenio existe una cláusula que sostiene que si el Millonario lo pretende para algún certamen, podría jugarlo sin inconvenientes. Pero la meta está puesta en el futuro…

La realidad marca que, el día que Estevis cumpla 18 años, River le hará su primer contrato profesional. Con el objetivo puesto en asegurar la gran promesa panameña, el conjunto de Núñez quiere blindar al mediapunta de 1,66m que apunta a dominar el fútbol próximamente. A su vez, vale resaltar que habrá un convenio beneficioso con Veraguas United, como gesto de buena fe.

Estevis López, juvenil panameño de River Plate.