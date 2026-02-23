La Inteligencia Artificial eligió quién debe ser el reemplazante de Marcelo Gallardo si se va de River

Horas de tensión continua son las que se viven en River desde que Marcelo Gallardo se retiró sin hablar de Liniers y poniendo en duda su continuidad por primera vez desde que regresó al club, a mediados de 2024. Y, a la espera de que el Muñeco alcance una decisión, múltiples voces se involucraron en el tema que tiene en vilo a todo Núñez. Incluso la inteligencia artificial.

Pese a que el futuro del Muñeco es incierto y nada sabe más que él mismo la respuesta a su evaluación introspectiva, el sistema reconoció el delicado momento que atraviesa el segundo ciclo del Muñeco. Y, en caso de que no se sienta con fuerzas para seguir, se animó a dar el nombre que iría a buscar para continuar su legado.

Eso sí, la IA sostuvo una premisa inquebrantable para dar su veredicto. “No hay margen para experimentos ni para técnicos que necesiten meses de trabajo para plasmar su idea. River necesitaría un ‘bombero’ que, además, respete la historia del club“, sentenció.

El entrenador que la inteligencia artificial eligió como sucesor de Gallardo

Basándose en el contexto que atraviesa el Millonario, y analizando el mercado de entrenadores que la institución tendría a su disposición, el técnico que la IA iría a buscar si fuera la dirigencia de River es nada menos que Eduardo “Chacho” Coudet.

Chacho Coudet, el elegido por la Inteligencia Artificial en caso de que Gallardo no siga en River

Es cierto que la llegada del Chacho no se presentaría sencilla, dado que se encuentra enfocado en el Deportivo Alavés de España, con quien marcha en el puesto 15 de LaLiga y vive un momento crucial de la temporada intentando salvarse del descenso. Sin embargo, la inteligencia artificial dio tres fundamentos por los que se decantó por Coudet.

El requisito principal que dejó al ex DT de Racing como favorito es su capacidad para darle una inyección anímica al plantel. “Sus equipos se caracterizan por el contagio y la agresividad deportiva, exactamente lo que necesita un plantel golpeado para reaccionar“, comenzó argumentando el sistema digital, que, como segunda razón, agregó: “Coudet conoce los pasillos del club, sabe lo que exige el hincha. Esa ‘espalda’ le compraría el tiempo y cierta paciencia”.

Por último, tampoco pasó por alto la sinergia que puede provocarse entre el estilo táctico que propone el Chacho y el gusto del hincha de River: “Es un técnico ofensivo, lo cual respeta el paladar millonario, pero es mucho más directo y vertical que otros entrenadores líricos”, cerró su candidatura.

Los nombres que quedaron fuera de consideración

Consultada por aquellos entrenadores que tuvo en cuenta, pero que no prosperaron como opción principal, la IA detalló cuatro candidatos que se quedaron fuera de carrera. “Por un lado, Hernán Crespo necesita tiempo y automatismos que un equipo mal anímicamente no puede sostener. También pensé en Matías Almeyda, pero tiene un contrato largo en Europa, mientras que Pablo Aimar es intocable en la Selección Argentina“, sostuvo.

Hernán Crespo fue descartado por la IA como el sucesor de Gallardo

Sin embargo, el nombre más disruptivo que quedó fuera de consideración es el de Ramón Díaz. “Si de ‘espalda’ y conocimiento del mundo River se trata, le sobra“, comenzó analizando, aunque luego reconoció: “Este escenario pide un perfil más enérgico. Correría el riesgo de quemar su figura histórica si asume de urgencia en lugar de arrancar un proyecto desde cero“. Así, todos los caminos elegidos le hacen creer que la respuesta ante una potencial partida del Muñeco estaría en España.

