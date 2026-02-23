Óscar Ruggeri expuso a Marcelo Gallardo mientras está en la cuerda floja en River: “Lo superó la situación”

Se transitan horas incómodas en River Plate tras una nueva derrota en el Torneo Apertura 2026. La caída de este domingo ante Vélez Sarsfield fue un cachetazo para el plantel Millonario, pero principalmente para Marcelo Gallardo, que analiza su continuidad.

El Muñeco optó por no hablar en conferencia de prensa tras la derrota y le pidió tiempo a la dirigencia para pensar en su futuro. Por primera vez, el segundo ciclo del DT pende de un hilo en medio de una racha negativa histórica para la institución de Núñez.

En ese contexto, Óscar Ruggeri, quien fuera campeón del mundo con River y la Selección Argentina, se metió de lleno en el presente del Millonario e hizo un crítico análisos por el momento de Gallardo como entrenador.

“¿Te acordás el partido con Tigre? Pensé que se iba, por la mirada. La mirada que tenía ahora y la del día de Tigre… Era un tipo que le había superado la situación. No le encuentra la forma a sus jugadores que contrató él. No le encuentra la vuelta al equipo”, explicó el exdefensor en ESPN F90.

Y se extendió: “No sé qué decisión va a tomar. El jueves, en un partido de local, la gente se va a expresar. Va a estar duro el tema. Si no llega a estar Gallardo en el banco el jueves, ahí quiero ver los huevos que tienen los jugadores”.

Gallardo, presente en el River Camp

En medio de las dudas sobre una posible renuncia del entrenador, el Muñeco se hizo presente en la práctica de su plantel desde las 18 de este lunes. Sin embargo, la presencia de Stéfano Di Carlo en el predio genera suspenso de cara a lo que pueda acontecer en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial eligió quién debe ser el reemplazante de Marcelo Gallardo si se va de River

Datos clave