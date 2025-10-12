Blooper de Armani y gol de Iván Morales en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Bajo una tarde-noche con lluvia momentánea, River recibió a Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Clausura y empezó con el pie izquierdo. Aunque en el arranque se vio una buena versión del Millonario y hasta tuvo algunas situaciones para marcar, volvió a estar falto de eficacia y desperdició sus oportunidades. En cambio, el equipo de Junín aprovechó un blooper de Franco Armani.

Tras un buen anticipo de Alex Vigo en campo rival, el lateral se animó y remató de media distancia, aunque muy débil. Sin embargo, el experimentado arquero hizo una pésima resolución y se le escapó la pelota, dejándole servida la acción a Iván Morales. El delantero, fiel a su estilo, no perdonó y definió entre las piernas del guardameta que estaba desesperado por su insólito error.

Lo cierto es que el defensor pateó de 30 metros de distancia y raso sobre el césped que está rápido por la lluvia. Armani se recostó bien sobre su izquierda para contener el disparo pero no pudo retener el balón y el chileno aprovechó. Luego del rebote inesperado, el trasandino lo cambió por gol ante una floja respuesta del campeón del mundo. Así, Sarmiento le gana 1-0 a River.

Para colmo, este tanto llegó en el mejor momento del Millonario en el partido. Es que aunque no pudo ser efectivo contra el arco rival, el trámite del encuentro era prácticamente un monólogo en el que los mediocampistas marcaban el ritmo y los defensores estaban posicionados en el campo del Santo. Además, tuvo algunas situaciones que pudieron abrir el marcador, pero falló.

Incluso, otro factor que toma importancia tras este suceso, es el presente que atraviesa el conjunto de Núñez. River perdió 5 de los últimos 6 partidos que jugó, incluyendo la durísima eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras en los cuartos de final, en la serie que cayó en ambos encuentros. Estas heridas constantes siguen en la retina y cada golpe es peor que el anterior.

