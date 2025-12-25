Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

La jornada navideña llega con novedades en el Mundo Boca, que sigue teniendo el mercado de pases en el centro de la escena. Juan Román Riquelme sigue esperando por Marino Hinestroza, mientras aparecen gigantes interesados en Brian Aguirre. A continuación, todo lo que tenés que saber este jueves 25 de diciembre.

Atlético Nacional rechazó la oferta de Boca por Marino Hinestroza

La negociación entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza ya pasó a la categoría ‘novela’ en este mercado de pases. Todo parecía estar resuelto, con la pretemporada del Xeneize iniciando en poco más de una semana en Buenos Aires.

Según pudo saber BOLAVIP, el combinado de Medellín rechazó el último ofrecimiento de Juan Román Riquelme. La propuesta por 5 millones de dólares no convenció a los directivos de Atlético Nacional, por lo que aún no están cerradas las conversaciones.

En plenas negociaciones, el guiño de Hinestroza a Boca

El extremo de Atlético Nacional lleva semanas negociando con el club de la Ribera. El colombiano era una de las prioridades de Boca para sumar opciones al ataque, pero aún no hubo acuerdo para completar la operación.

En ese contexto, Hinestroza se manifestó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Concretamente, el colombiano utilizó emojis de corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, adelantando que quiere vestir la camiseta del club de la Ribera.

Nacional y Peñarol se pelean para llevarse a Brian Aguirre

Al igual que Boca, Nacional y Peñarol también buscan refuerzos pensando en la Copa Libertadores 2026. Los dos gigantes de Uruguay quieren ser protagonistas de la próxima edición del certamen continental y ambos van por Brian Aguirre, uno de los futbolistas con poco rodaje en el Xeneize.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo informado por Planeta Boca Juniors, tanto el Bolso como el Manya quieren contar con el extremo de 22 años en la próxima temporada. Con su escasa continuidad en el equipo de la Ribera, confían en que la directiva del club argentino facilite su salida.