Los 10 dardos de Juanfer Quintero a Chacho Coudet que reflejan el cortocircuito en River

Tras confirmarse que todavía no se reintegrará a River, el volante colombiano rompió el silencio y fue contundente.

Para el entrenamiento de este jueves, River Plate esperaba los retornos de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. Todos ellos participaron del Mundial 2026 y tenían que reintegrarse a las filas del conjunto Millonario. Sin embargo, el volante ofensivo colombiano extendió su licencia hasta fin de mes por cuestiones personales.

Luego de confirmarse esta noticia, Quintero dialogó con ESPN y proporcionó detalles que tuvieron que ver con su prolongada ausencia en River, así como también con su futuro y con su relación con Eduardo Coudet, el director técnico del combinado del barrio porteño de Núñez. Y lo cierto es que fue realmente contundente.

Así las cosas, Quintero fue bastante filoso a la hora de referirse al Chacho. Así fue como puso al descubierto una serie de afirmaciones que exponen que tiene planeado marcharse de River como consecuencia de que no es prioridad para el entrenador Millonario. Básicamente, una serie de dardos cargados de una sensación de desahogo para el jugador.

Todos los dardos de Quintero hacia Coudet

“No soy prioridad para Coudet, ¿qué cambia que vuelva o no? Estoy buscando la mejor situación para mí y para River”.

“El club está por encima de cualquier nombre. Siempre dije que me quería retirar en River, pero hay cosas que no puedo controlar”.

“Después del último semestre estoy viendo qué hacer con mi futuro. Estoy pensando qué es lo mejor para River también”.

“Con el entrenador realmente no hablo desde que me fui”.

“Si yo hubiese sido prioridad, a los dos días estoy”.

“No es verdad que tengo que presentarme mañana en River. El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado con el presidente otra”.

“Siempre he acatado las normas y he respetado las decisiones de los técnicos, pero todo el mundo sabe que con el Chacho no he tenido la mayor continuidad”.

“Incluso en la final contra Belgrano jugué cinco minutos. Acá no hay misterios, está todo claro”.

“Lo respeto, no tengo ningún problema con él, pero futbolísticamente pensamos diferente”.

“Decir que soy relevante para todos, no tiene sentido. Todos vimos lo que pasó en el final”.

"SI YO HUBIERA SIDO PRIORIDAD… A LOS DOS DÍAS ESTOY" Juanfer Quintero explicó su ausencia en el partido contra Aldosivi y la del sábado que viene vs. Barracas Central.



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DATOS CLAVE

Juan Fernando Quintero extendió su licencia en River Plate hasta fin de mes.

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Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel regresaron a los entrenamientos tras el Mundial 2026.