Ángel Correa borró de sus redes que es jugador de Tigres y en River se ilusionan con su llegada

En plena negociación por su pase al Millonario, el campeón del mundo eliminó de su perfil de Instagram la referencia al club mexicano y volvió a generar revuelo mientras su futuro sigue sin resolverse.

La novela entre Ángel Correa y River sigue escribiendo capítulos. Esta vez, en medio de las negociaciones entre el Millonario y Tigres por el pase del delantero, y cuando la operación atraviesa días de incertidumbre por las diferencias económicas entre clubes, un nuevo gesto del campeón del mundo no pasó desapercibido al alimentar la ilusión en Núñez y, al mismo tiempo, despertar una polémica en México.

Lo cierto es que el atacante modificó en las últimas horas su perfil de Instagram y eliminó de su biografía la referencia que lo identificaba como jugador de Tigres. Y pese a haber dejado el segmento de historias destacadas dedicado a la insitución, una decisión que rápidamente se viralizó en las redes sociales

Si bien se trata de un movimiento sutil, en un mundo donde la comunicación digital ocupa un rol cada vez más preponderante, en el fútbol mexicano fue interpretado como un nuevo indicio del deseo del futbolista de cambiar de aire. Por su parte, en River se regocijan y lo leen como otra señal de la voluntad del propio Correa de vestir la camiseta del Millonario.

Ángel Correa eliminó la descripción de su perfil de Instagram (@angelcorrea32″).

¿En qué estado se encuentra la negociación por Correa?

Interpretaciones y especulaciones al margen, vale recordar que no es la primera sitacuación de este estilo que genera ruido desde que comenzó la negociación. Días atrás, el exdelantero del Atlético de Madrid tampoco se presentó al primer entrenamiento de la pretemporada de Tigres, ausencia que coincidió con el avance de las conversaciones entre River y el jugador. Si bien más tarde viajó con el resto de la delegación, aquel episodio ya había provocado malestar entre los hinchas.

Por el momento, lo concreto es que River ya alcanzó un acuerdo de palabra con Correa en cuanto a las condiciones personales del contrato. Así el gran obstáculo continúa siendo la negociación entre clubes. Tigres mantiene una postura firme y pretende una cifra cercana a los 15 millones de dólares, con una cláusula de rescisión fijada en 18 millones, mientras que desde Núñez consideran excesivo ese monto y trabajan en una propuesta inferior para intentar acercar posiciones.

Publicidad

Por ahora, el pase sigue sin resolverse. Sin embargo, mientras las conversaciones continúan, cada movimiento de Correa es seguido con lupa. Todo parece que se trat de un nuevo capítulo en una novela que todavía está lejos de escribir su desenlace.