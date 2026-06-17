Lionel Messi, tras llegar a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales, reconoció que se identifica con Rafa Nadal

Lionel Messi hizo los tres goles con los que la Selección Argentina inició con el pie derecho su tarea de defender la corona que se adjudicó en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Venció 3 a 0 a Argelia en Kansas City y saltó al primer puesto de la tabla histórica de goleadores del torneo global (llegó a 16, la misma cantidad que Miroslav Klose).

Pero esa no fue la única noticia en torno al capitán del combinado albiceleste. Es que tras el partido, recibió el MVP y habló con los medios en zona mixta. Y ahí, primero, comentó que pasó por días difíciles en la previa del debut en el Mundial por, aparentemente, un motivo personal, y que sus compañeros y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni fueron su soporte.

Pero además, lanzó una frase con la que admitió que siente que tiene similitudes con una de las mayores leyendas del tenis de todos los tiempos: ”A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaré”.

Por otro lado, fiel a su estilo, expresó que nunca pensó que llegaría a ser el líder de la tabla general de goleadores de la Copa Mundial: “No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa. Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso”.

Rafa Nadal, la inspiración de Leo Messi



“Estoy viendo su serie y me identifico mucho con él”@abc_es pic.twitter.com/FU3aLKFQWy — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) June 17, 2026

Lionel Messi dejó en claro que simplemente se ganó un partido

La Selección Argentina empezó ganando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si bien eso es importante, a esta altura solo significan 3 puntos en una zona que tiene como premio 2 pasajes directos a los 16vos de Final (puede dar un tercero, si el tercero se clasifica entre los mejores 8 de la misma posición de los otros 11 grupos).

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Al respecto, Lionel Messi, con los pies sobre la tierra, luego del choque con Argelia advirtió: “En el Mundial nadie regala nada, todo es muy competitivo y todas las selecciones están muy trabajadas. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota, el segundo tiempo cambió, los primeros partidos siempre son difíciles”. Y en ese mismo sentido, agregó: ”Todos los partidos van a ser muy intensos”.

En síntesis