El jugador quiere ponerse a disposición, pero el Chacho escuchará a los médicos antes de dar el OK. Hasta hace horas, estaba descartado.

En el medio de la expectativa por jugar una nueva final y tener la chance de gritar campeón el domingo, Eduardo Coudet sabe que deberá ingeniárselas para armar el mejor 11 posible con las lesiones. River tiene varias bajas por cuestiones físicas, pero Aníbal Moreno está decidido a arriesgar y jugar.

Según pudo saber Bolavip, el mediocampista del Millonario habló con el Chacho y le pidió que lo tenga en cuenta de cara a este fin de semana. Más allá del deseo del entrenador de poder sumarlo, puertas adentro escucharán la opinión del cuerpo médico antes de dar el OK.

Cabe recordar que el volante central viene de sufrir un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha en la semifinal ante Rosario Central. Eso, en principio, lo dejaba afuera por el resto del semestre. Sin embargo, el ex Racing no se lo quiere perder.

En caso de no poder contar con él, Coudet deberá definir quién será el volante central de River en el Estadio Mario Alberto Kempes. Una posibilidad es que juegue el juvenil Lucas Silva y otra es que Fausto Vera ocupe ese lugar, sumando a otro jugador de características diferentes al mediocampo. Definirá el DT.

Por lo pronto, los otros diez nombres están confirmados. Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Fausto Vera, Tomás Galván, Joaquín Freitas, Juan Cruz Meza y Facundo Colidio se perfilan para ser titulares en Córdoba.

Las bajas de River para la final

Más allá de la situación de Moreno, River tiene a otros tres jugadores entre algodones y Coudet ya sabe que no podrá utilizarlos. Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi son baja por un desgarro y un esguince de rodilla, respectivamente.

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El tercer averiado es Matías Viña, quien jugó un buen partido ante el Canalla, pero sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha. La noticia se conoció en el entrenamiento posterior a la semifinal. De esta manera, el uruguayo no podrá estar.

Cuándo se juega la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano

River y Belgrano se verán las caras este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El pitazo inicial, que será de Yael Falcón Pérez, será a las 13.30. La gran final del Torneo Apertura 2026 se podrá ver en vivo y en directo por ESPN Premium y TNT Sports.

En síntesis

Aníbal Moreno pidió jugar la final contra Belgrano pese a su lesión.

pidió jugar la final contra Belgrano pese a su lesión. Eduardo Coudet espera el aval médico para incluir al jugador en la final.

espera el aval médico para incluir al jugador en la final. Lucas Silva o Fausto Vera asoman como posibles alternativas para el Estadio Mario Alberto Kempes.