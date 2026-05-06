Chelsea destacó la actuación de Kendry Páez en sus primeros partidos en River

En su página web, el elenco inglés hizo un repaso de la actualidad del futbolista ecuatoriano que está a préstamo en el Millonario.

Desde su llegada a River, el volante ofensivo Kendry Paez no terminó de ganarse el puesto como titular en el equipo de Eduardo Coudet, a tal punto que varió entre titularidades, suplencias y encuentros en los que ni siquiera sumó minutos, por lo que quedó en el banco de relevos.

Ante esta situación, la página web oficial de Chelsea publicó un artículo en el que hizo un repaso sobre el rendimiento de todos los jugadores que tienen cedidos a préstamo y allí le dedicaron un momento a Páez, quien firmó con el Millonario hasta el 30 de junio de 2027.

“Páez anotó su primer gol y dio su primera asistencia con River Plate, que continuó avanzando en las competiciones nacionales y continentales. El primero llegó en la Copa Sudamericana, cuando Páez dio el pase final en un rápido contraataque para que Sebastián Driussi anotara el único gol del partido en la victoria por 1-0 sobre el Carabobo venezolano, colocando a River Plate en la cima de su grupo”, iniciaron para repasar sus mejores momentos en cancha.

Kendry Páez celebra su gol ante Aldosivi. (Getty).

Y agregaron: “Tras comenzar la liga con una ajustada derrota ante su acérrimo rival, Boca Juniors, Páez marcó su primer gol con la camiseta de River Plate, esta vez culminando un contraataque para asegurar la victoria por 3-1 sobre Aldosivi, con su equipo ahora segundo en la tabla y con un lugar asegurado en los playoffs del Apertura”.

De cara al final de la temporada, el volante ofensivo de 19 años buscará ganarse un lugar como titular en el equipo de Coudet, que se encuentra peleando por consagrarse campeón del Torneo Apertura. Además, intentará meterse en la lista de convocados de la Selección de Ecuador de cara al Mundial.

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Cabe destacar que si bien tiene contrato con River hasta el 30 de junio del próximo año, Chelsea cuenta con una cláusula de repesca que puede activarse en caso de que el futbolista no juegue el 50% de los partidos a lo largo de cada semestre. La misma no sería ejecutada debido al convenio que se realizó entre los clubes.

Los números de Kendry Páez en River

Desde su llegada al Millonario en el último mercado de pases, el volante ofensivo de 19 años lleva disputados un total de 10 partidos, en los que marcó un gol y aportó una asistencia. Además recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 399 minutos en cancha.

Datos claves

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta el 30 de junio de 2027 .

tiene contrato con River Plate hasta el . El volante de 19 años suma un gol y una asistencia en diez partidos disputados.

suma y en diez partidos disputados. Chelsea posee una cláusula de repesca si el jugador no cumple el 50% de partidos.