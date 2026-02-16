Es tendencia:
Con Bad Bunny como protagonista, la insólita decisión que tomó River en sus redes sociales

En su cuenta de X, el Millonario mostró una imagen del cantante con una camiseta del club.

Por Marco D'arcangelo

Bad Bunny con la camiseta de River.

La derrota en condición de visitante ante Argentinos Juniors por 1 a 0 caló hondo en River, ya que el entrenador Marcelo Gallardo no solo terminó preocupado por el rendimiento de su equipo, sino que también porque atraviesa una racha en la que perdió 12 de sus últimos 18 partidos.

Tal es así que durante tres días la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Millonario permaneció inactiva, sin ningún tipo de posteos, a pesar de que el plantel se encontraba entrenando de cara al compromiso frente al Club Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina. 

Finalmente, este silencio terminó de la manera menos pensada, ya que el tuit siguiente al anuncio de la derrota frente al Bicho de La Paternal estuvo relacionado con Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que realizó tres shows en el Estadio Más Monumental. 

“De Puerto Rico a Núñez. ¡Bienvenido a casa, Bad Bunny!”, fue el posteo de la cuenta del Millonario, junto a una foto del cantante con una camiseta del club, en la que tiene el dorsal 94 junto a “Benito”, por el nombre de pila del músico que realizó tres recitales en la institución.

El posteo de River dedicado a Bad Bunny.

Cuándo vuelve River a ser local tras los shows de Bad Bunny

El Millonario volverá a jugar en condición de local el próximo jueves 26 de febrero, cuando reciba a Banfield desde las 19.30 horas por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura. Previo a esto, tendrá compromisos por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar y por el certamen local ante Vélez. 

Datos claves

  • El entrenador Marcelo Gallardo perdió 12 de los últimos 18 partidos dirigiendo a River.
  • La cuenta oficial de River en X permaneció inactiva durante tres días tras la derrota.
  • El cantante Bad Bunny realizó tres shows en el Estadio Más Monumental de Núñez.
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    jpasman
    Toti Pasman

    ¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

    ggrova
    German García Grova

    Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

