Aunque el ecuatoriano alcanzó el porcentaje mínimo de partidos que impedía una repesca automática, en Londres desean programar una reunión que defina el futuro del jugador.

La final del Torneo Apertura parece haber dejado secuelas en River. No solo desde lo futbolístico o anímico, sino también pensando en el próximo mercado de pases. Y uno de los casos que volvió a quedar rodeado de incertidumbre es el de Kendry Páez.

Hasta antes de la derrota frente a Belgrano en el Kempes, el panorama del ecuatoriano parecía bastante claro. Había alcanzado el porcentaje mínimo de partidos disputados (50%) que impedía una repesca automática de Chelsea y todo hacía indicar que continuaría en Núñez durante el segundo semestre. Sin embargo, desde Inglaterra surgieron versiones que volvieron a sembrar dudas sobre su futuro.

Chelsea analizará la situación de Kendry Páez

Durante las últimas horas, el periodista Ben Jacobs informó que en las próximas semanas se llevarán adelante reuniones entre los clubes para discutir la posibilidad de interrumpir el préstamo del mediocampista ecuatoriano en River. Según detalló, todavía no existe una decisión tomada, aunque el tema será evaluado durante el próximo mercado de pases pese a que el acuerdo vigente se extiende hasta finales de año y no incluye opción de compra.

Meetings will take place in the coming weeks to discuss whether to cut short Kendry Paez’s River Plate loan.



No decision taken yet, but understand it will be discussed this summer even though the loan runs until the end of the year.🇪🇨 pic.twitter.com/T2PDoQxIAw — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 26, 2026

La situación no deja de llamar la atención. Y es que, en los papeles, Kendry había cumplido con una de las condiciones centrales de la cesión. El futbolista alcanzó el 50% de participación requerido para evitar que Chelsea pudiera activar una cláusula de repesca automática. Ese objetivo se terminó de concretar la semana pasada, cuando luego de haber quedado afuera de dos convocatorias consecutivas, volvió a sumar minutos frente a Red Bull Bragantino.

De todos modos, una posible revisión del préstamo no sería una novedad absoluta para Chelsea. El club inglés ya tomó una decisión similar en eero, cuando interrumpió la cesión que Kendry tenía acordada con Racing de Estrasburgo para redireccionarlo hacia River, con el objetivo de que sume una buena cantidad de minutos. Al repetirse la tendencia en el Millonario, desde Londres podrían estar evaluado en repetir su accionar.

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Un semestre lejos de las expectativas

Más allá de haber alcanzado ese requisito, lo cierto es que el semestre del ecuatoriano estuvo lejos de cumplir con las expectativas que existían alrededor de su llegada. Ni Chelsea, ni el propio jugador, ni tampoco River terminaron del todo conformes con el protagonismo que tuvo una de las mayores promesas jóvenes del fútbol sudamericano. De hecho, en la final frente a Belgrano apenas ingresó sobre el cierre del partido, pocos minutos antes del tiempo agregado.

Knedry Páez podría dejar River (Getty Images).

Desde que fue presentado como refuerzo el pasado 30 de enero, Kendry estuvo disponible en 24 partidos. Sin embargo, solamente sumó minutos en 14 de ellos, aportando un gol y una asistencia, mientras que en los otros 10 quedó como suplente o directamente afuera de la convocatoria. Un recorrido irregular para un futbolista que llegó como una apuesta fuerte tanto del club argentino como de Chelsea.

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