Sin Armani, Marcelo Gallardo dio los convocados de River para enfrentar a Tigre

Este sábado, a partir de las 20:00, River tendrá que recibir a Tigre por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán volver a la victoria tras lo que fue el empate en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central.

El Matador viene de ganarle con contundencia a Racing, en el José Dellagiovanna, y tratará de ser una gran piedra en el zapato, algo que pudo lograr a lo largo de sus últimas visitas al Monumental. Sin la presencia de Franco Armani, quien continúa recuperándose de su lesión, además de que regresa Matías Viña, quien no estuvo ante el Canalla por su expulsión frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, hay que destacar la ausencia de Sebastián Driussi.

Durante lo que fue el juego en tierras santafesinas, el Gordo fue reemplazado por una molestia muscular que derivó en un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo y por el que estará afuera de las canchas durante un lapso estimado de dos semanas.

Los convocados de River para enfrentar a Tigre

La posible formación de River vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

ver también Antonio Alzamendi: “Pesa que River no esté en la Libertadores”

ver también Franco Mastantuono recordó su golazo en el Superclásico entre River y Boca, y confesó que contó con una ventaja

DATOS CLAVES

River recibirá a Tigre este sábado a las 20:00 por la cuarta fecha del Apertura.

recibirá a este sábado a las 20:00 por la cuarta fecha del Apertura. Matías Viña regresa a la convocatoria tras cumplir su sanción por la expulsión ante Gimnasia.

regresa a la convocatoria tras cumplir su sanción por la expulsión ante Gimnasia. Sebastián Driussi es baja por un desgarro grado I y Franco Armani continúa lesionado

Publicidad