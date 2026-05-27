Con dos dudas, Coudet define la formación de River para enfrentar a Blooming por la Copa Sudamericana

El Millonario recibirá en el Estadio Monumental al elenco boliviano este miércoles a partir de las 21.30 horas.

River cerrará el semestre este miércoles a partir de las 21.30 horas cuando reciba en el Estadio Monumental a Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet vienen de recibir un duro golpe el domingo pasado cuando perdieron por 3 a 2 ante Belgrano por la final del Torneo Apertura.

Coudet sabe de la importancia que representa el duelo ante Blooming ya que servirá para ratificar el primer puesto de su zona. Para eso tendrá que ganar, aunque también lo hará si empata y además podría hacerlo en caso de perder, para eso tendrá que esperar el resultado del partido entre Carabobo y Bragantino, en el que los venezolanos no deberán ganar.

En la Copa Sudamericana es fundamental clasificar primero en la zona ya que de esa manera se consigue el pasaje directo a los octavos de final. Cabe recordar que los segundos de cada grupo se verán las caras contra los terceros de la Copa Libertadores en una instancia de playoffs.

La probable formación de River vs. Blooming

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, la probable formación de River para recibir a Blooming es: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Fausto Vera será titular ante Blooming. (Foto: Prensa River).

Cabe destacar que Coudet analiza que Lautaro Rivero, de muy mal partido ante Belgrano en Córdoba, sea titular en lugar de Germán Pezzella y que Maximiliano Meza lo haga en el lugar de Juan Cruz, su hermano.

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Ausencias de peso en River

De cara al duelo ante Blooming, Eduardo Coudet dio a conocer la nómina de convocados y en la misma hubo algunas ausencias de peso. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que se están recuperando de sus lesiones, no estarán presentes en el último partido del semestre. Por otro lado, Aníbal Moreno, que jugó infiltrado la final, tampoco lo hará. La ausencia que más llamó la atención fue la de Juanfer Quintero, que podría marcharse del Millonario en el próximo mercado de pases.

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