Con dos referentes borrados por Gallardo, los convocados de River para visitar a Racing

Este lunes, River Plate se jugará la última ficha que le queda disponible en un 2025 sencillamente para el olvido. Es que, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura, visitará a Racing Club en Avellaneda con el objetivo impostergable de hacerse con la clasificación hacia la próxima instancia del certamen doméstico.

Tras una serie contundente de fracasos rotundos, tanto en el plano local como también en el ámbito continental, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo afrontará una visita de riesgo a la Academia. Se tratará de uno de los emparejamientos más prometedores y atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura.

En medio de ese panorama, este domingo, apenas algunas horas antes del pitazo inicial en el Cilindro de Avellaneda, el cuerpo técnico encabezado por Gallardo le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados para chocar con los de Gustavo Costas. De esta manera, se despejaron algunas de las dudas que se habían planteado los últimos días.

Por empezar, se confirmó que dos referentes del plantel profesional como Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja fueron borrados por Gallardo. Sí, tanto el defensor central chileno como el delantero colombiano no forman parte de la nómina de concentrados de River para visitar a Racing y todo indica que cambiarán de aires en el próximo mercado de pases.

La lista de convocados. (Foto: Prensa River)

Ambos experimentados jugadores acumulan un largo tiempo sin exponer buenos rendimientos y la paciencia de Gallardo parece haberse acabado por completo. Después de muchas oportunidades desaprovechadas y de una fuerte responsabilidad en el mal momento del equipo, Díaz y Borja no estarán presentes en Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Por otra parte, también se destacan las ausencias de Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Facundo Colidio. De todas maneras, todos estos casos tienen que ver con cuestiones relacionadas con diferentes complicaciones físicas. Son contextos diametralmente diferentes a los protagonizados por el chileno y el colombiano.

ver también Estudiantes pisó fuerte en Rosario y eliminó al Central de Di María del Torneo Clausura

A su vez, Gonzalo Montiel logró recuperarse favorablemente para dar el presente en la lista de convocados y se cree que estará desde el arranque contra Racing. También se desprende la presencia de Agustín Ruberto, atacante juvenil que, luego de una larga recuperación por una lesión, vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico.

DATOS CLAVE

River Plate visitará a Racing Club en Avellaneda el lunes por los octavos de final del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Gallardo borró de la lista de convocados a Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja para el partido.