Desde el entorno de Matías Galarza Fonda confirman la decisión de River ante el interés de Vélez

La adaptación de Matías Galarza Fonda en River fue muy costosa. Incluso, durante el cierre del año, aún no logró terminar de encajar en el esquema de Marcelo Gallardo, quien buscó darle mayor rodaje para que terminara de ser el jugador que mostró en Talleres.

Un error sobre el final del partido ante Racing, que derivó en el gol de Gastón Martirena para la clasificación de los dirigidos por Gustavo Costas, provocó que los hinchas estallaran y solicitaran su salida. Allí apareció Vélez, dado que Fabián Berlanga, el presidente del Fortín, manifestó su interés.

“¿Si traigo a Galarza Fonda si River me lo ofrece? ¿A qué costo? ¿A préstamo? Y… ¡¿por qué no?! El mercado anterior fue la vedette del mercado”, reconoció hace unos días en diálogo con el programa partidario Vélez a Fondo. Tras mostrarse dispuesto a negociar con Stefano Di Carlo por el paraguayo, desde el entorno del jugador reconocieron lo que ocurrirá el próximo año.

“Creo que se va a quedar ahí, por lo menos hasta después del Mundial. River quiere que se quede, no tiene problema con eso“, manifestó Regis Márquez, el agente del ex Talleres nacido en la ciudad de Asunción, en diálogo con ABC Cardinal. Y su declaración no hace más que reafirmar la postura del Millonario, quien viene de rechazar las propuestas de Botafogo, Cerro Porteño y Olimpia.

Matías Galarza Fonda, futbolista de River. (Getty Images)

Los números de Matías Galarza Fonda en River

Desde que llegó a River, junto a Juan Carlos Portillo, a cambio de 8.5 millones de dólares por ambos futbolistas y los porcentajes de los pases de Álex Vigo y Federico Girotti en favor de Talleres, fueron 14 los partidos que afrontó Matías Galarza Fonda: no convirtió goles ni aportó asistencias.

Los resistidos en River a los que Vélez les abrió las puertas

En los últimos años, Vélez logró nutrirse de sus inferiores, pero también sumó experiencia al sumar jugadores que perdieron terreno en los gigantes del fútbol argentino. Muchos de ellos llegaron desde River y no tardaron en levantar su nivel. Emanuel Mammana, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini son algunos de estos futbolistas que, en el último tiempo, se mudaron de Núñez a Liniers.

