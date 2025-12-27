Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

Racing renovó a Gustavo Costas rompiendo una regla personal del propio entrenador

El entrenador volvió de sus vacaciones, firmó su vínculo con la Academia y seguirá hasta que culmine el mandato presidencia de Diego Milito.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Gustavo Costas renovó su vínculo con Racing.
© Prensa RacingGustavo Costas renovó su vínculo con Racing.

Luego de varias idas y vueltas, los dirigentes de Racing se reunieron con Gustavo Costas para registrar el acuerdo contractual para que siga ligado a la institución que tanto ama. De esta manera, su nuevo vínculo perdurará hasta el 31 de diciembre de 2028, momento en el que terminará el mandato presidencia de Diego Milito.

El entrenador de 62 años, por primera vez en su carrera, firmó un vínculo por tres temporadas. Históricamente, sus acuerdos fueron por 365 días, y cuando estaba negociando con Milito, se filtró que había exigido que su estadía fuera hasta fines de 2027. Y allí fue cuando estalló del enojo.

La Academia venía de ser eliminada ante Flamengo de las semifinales de la Copa Libertadores, empató contra Central Córdoba y luego derrotó a Defensa y Justicia, en Avellaneda. Tras ese último juego, el entrenador se refirió a su continuidad: “Nunca pedí dos años de contrato. No lo hice en ningún club, y menos en Racing”, comenzó.

En aquella conferencia de prensa, hizo mención a un dicho del periodista Flavio Azzaro en AZZ, su canal de YouTube: “Escuche a alguien que dijo: ‘después, si lo echan, va a pedir’. Nunca cobré cuando me fui. De la última vez que estuve, 10 meses, cobré en dos. Como jugador, dejé todas las primas de ocho años”, exclamó. Y sentenció: “Me muero cuando escucho esas boludeces”.

Imagen
Sebastián Saja, Gustavo Costas y Diego Milito tras la firma del contrato. (Foto: Prensa Racing)

De esta manera, el entrenador que pasó toda su vida ligado a Racing, rompió con una regla que lo acompañó en toda su carrera desde la línea de cal, algo que inició en 1999 junto a Humberto Maschio, quienes se hicieron cargo de la Acadé en el momento más difícil de toda la historia: la quiebra.

Publicidad

Tras la firma de su nuevo contrato, el Narigón habló con el sitio oficial del club de Avellaneda, donde mostró su alegría por continuar allí: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide“, sostuvo con enorme satisfacción.

Matko Miljevic se aleja de Racing: el motivo

ver también

Matko Miljevic se aleja de Racing: el motivo

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa

ver también

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa

Las estadísticas de Gustavo Costas en Racing

Durante sus tres ciclos, el entrenador de Racing logró cosechar dos títulos -la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Conmebol 2025-, y dirigió un total de 188 partidos: consiguió 86 victorias, 37 igualdades y 65 derrotas.

Los clubes en los que dirigió Gustavo Costas

  • Racing Club (1999-2000)
  • Guaraní (2001-2002)
  • Alianza Lima (2003-2004)
  • Cerro Porteño (2005-2007)
  • Racing Club (2007)
  • Olimpia (2008)
  • Alianza Lima (2009-2011)
  • Al-Nassr FC (2011)
  • Barcelona SC (2012-2013)
  • Independiente Santa Fe (2014-2015)
  • Atlas FC (2016)
  • Independiente Santa Fe (2016-2017)
  • Al-Fayha FC (2017-2018)
  • Guaraní (2019-2021)
  • Palestino (2022)
  • Selección de Bolivia (2022-2023)
  • Racing Club (2023-Actualidad)
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Gustavo Costas renovó su vínculo con Racing hasta el 31 de diciembre de 2028.
  • El acuerdo finaliza junto con el mandato presidencial de Diego Milito en el club.
  • Por primera vez en su carrera, el DT de 62 años firmó por tres temporadas.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Fue campeón con Racing, lo quiso Bianchi en Boca y marchó en plena crisis de Argentina: “La gente sufría”
Entrevista

Fue campeón con Racing, lo quiso Bianchi en Boca y marchó en plena crisis de Argentina: “La gente sufría”

Matko Miljevic se aleja de Racing: el motivo
Fútbol Argentino

Matko Miljevic se aleja de Racing: el motivo

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa
Fútbol Argentino

Agustín Almendra deja Racing para irse a Necaxa

Pudo ser rival de Argentina en el Mundial: el día que Rayan Cherki le cerró la puerta a la Selección de Argelia
Fútbol Internacional

Pudo ser rival de Argentina en el Mundial: el día que Rayan Cherki le cerró la puerta a la Selección de Argelia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo