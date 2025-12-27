Racing renovó a Gustavo Costas rompiendo una regla personal del propio entrenador

Luego de varias idas y vueltas, los dirigentes de Racing se reunieron con Gustavo Costas para registrar el acuerdo contractual para que siga ligado a la institución que tanto ama. De esta manera, su nuevo vínculo perdurará hasta el 31 de diciembre de 2028, momento en el que terminará el mandato presidencia de Diego Milito.

El entrenador de 62 años, por primera vez en su carrera, firmó un vínculo por tres temporadas. Históricamente, sus acuerdos fueron por 365 días, y cuando estaba negociando con Milito, se filtró que había exigido que su estadía fuera hasta fines de 2027. Y allí fue cuando estalló del enojo.

La Academia venía de ser eliminada ante Flamengo de las semifinales de la Copa Libertadores, empató contra Central Córdoba y luego derrotó a Defensa y Justicia, en Avellaneda. Tras ese último juego, el entrenador se refirió a su continuidad: “Nunca pedí dos años de contrato. No lo hice en ningún club, y menos en Racing”, comenzó.

En aquella conferencia de prensa, hizo mención a un dicho del periodista Flavio Azzaro en AZZ, su canal de YouTube: “Escuche a alguien que dijo: ‘después, si lo echan, va a pedir’. Nunca cobré cuando me fui. De la última vez que estuve, 10 meses, cobré en dos. Como jugador, dejé todas las primas de ocho años”, exclamó. Y sentenció: “Me muero cuando escucho esas boludeces”.

Sebastián Saja, Gustavo Costas y Diego Milito tras la firma del contrato. (Foto: Prensa Racing)

De esta manera, el entrenador que pasó toda su vida ligado a Racing, rompió con una regla que lo acompañó en toda su carrera desde la línea de cal, algo que inició en 1999 junto a Humberto Maschio, quienes se hicieron cargo de la Acadé en el momento más difícil de toda la historia: la quiebra.

Tras la firma de su nuevo contrato, el Narigón habló con el sitio oficial del club de Avellaneda, donde mostró su alegría por continuar allí: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide“, sostuvo con enorme satisfacción.

Las estadísticas de Gustavo Costas en Racing

Durante sus tres ciclos, el entrenador de Racing logró cosechar dos títulos -la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Conmebol 2025-, y dirigió un total de 188 partidos: consiguió 86 victorias, 37 igualdades y 65 derrotas.

Los clubes en los que dirigió Gustavo Costas

Racing Club (1999-2000)

Guaraní (2001-2002)

Alianza Lima (2003-2004)

Cerro Porteño (2005-2007)

Racing Club (2007)

Olimpia (2008)

Alianza Lima (2009-2011)

Al-Nassr FC (2011)

Barcelona SC (2012-2013)

Independiente Santa Fe (2014-2015)

Atlas FC (2016)

Independiente Santa Fe (2016-2017)

Al-Fayha FC (2017-2018)

Guaraní (2019-2021)

Palestino (2022)

Selección de Bolivia (2022-2023)

Racing Club (2023-Actualidad)

DATOS CLAVES