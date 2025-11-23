Rosario Central 0 vs. 1 Estudiantes EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Clausura: ¡Gol de Cetré!

El '10' de Central no estará presente ya que fue expulsado en la derrota ante Independiente, por la última fecha de la fase regular del Clausura, debido a un cruce con Rodrigo Fernández Cedrés tras el partido. El Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión, por lo que tampoco podría jugar en unos hipotéticos cuartos de final.

Cuando el equipo salió al campo de juego para realizar la entrada en calor, el público Canalla comenzó a cantar alusión al título de liga que recibieron días atrás, por finalizar la temporada como líder de la tabla anual.

Siguiendo el reglamento, los jugadores del Pincha se prepararon para realizar el pasillo de campeón a Central por su título de liga. Sin embargo, cuando el Canalla pisó el campo, todos los jugadores de Estudiantes se dieron la media vuelta y se colocaron de espaldas a sus rivales.

Liderado por Di María, todo el plantel Canalla posó con el trofeo en medio del campo y lo mostró ante el público presente en el Gigante de Arroyito.

Con un leve dominio Canalla, el encuentro comenzó al igual que su previa: con fuerza y aguerrido por ambos lados, con mucho ida y vuelta.

En una mala salida, Navarro se la regaló a Palacios en la puerta del área, pero el chileno desaprovechó la situación al sacar un remate sumamente débil y desviado.

En una muy buena combinación, Sández logró ingresar en el área con pelota dominada, pero Núñez cortó con lo justo un centro punzante que terminó en el córner. En la jugada siguiente, el Canalla tuvo una seguidilla de envíos al área, aunque no logró concretar ninguno.

Aún sin grandes ocasiones, el equipo de Holan mantiene la posesión, crea asociaciones sobre el campo de Estudiantes e insinúa cada vez más cerca del área de Muslera. El Pincha, parece estar preparado para la contra, pero la pierde rápido.

El arquero del Pincha se hizo gigante y achicó bien ante un remate dentro del area de Sández, que se vio beneficiado por un rebote producto de un tiro libre.

Tras varios minutos sin llegar al arco de Central, apareció Cetré. El colombiano abrió el pie desde el borde izquierdo del área y la mandó al guardar junto al palo izquierdo de Broun.

