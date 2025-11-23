Rosario Central y Estudiantes chocan este domingo, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro carga con un indudable morbo tras la controversia generada por el título de liga entregado al Canalla, el cual el Pincha negó haber votado a favor. El ganador se enfrentará ante Central Córdoba en cuartos. El árbitro designado es Pablo Dóvalo y la televisación está a cargo de ESPN Premium.
Rosario Central 0 vs. 1 Estudiantes EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Clausura: ¡Gol de Cetré!
Por un lugar en los cuartos, el Canalla y el Pincha se miden en Arroyito en uno de los encuentros estelares de la primera ronda de playoffs.
33'PT: ¡EL PALO SALVA A ESTUDIANTES!
Cuando todo indicaba que enviaría un centro, Di María sorprendió y casi convierte un golazo de tiro libre. El palo le ahogó el festejo.
30'PT: ¡GOL DE ESTUDIANTES!
Tras varios minutos sin llegar al arco de Central, apareció Cetré. El colombiano abrió el pie desde el borde izquierdo del área y la mandó al guardar junto al palo izquierdo de Broun.
28'PT: Gran atajada de Muslera
El arquero del Pincha se hizo gigante y achicó bien ante un remate dentro del area de Sández, que se vio beneficiado por un rebote producto de un tiro libre.
26'PT: Central maneja los hilos
Aún sin grandes ocasiones, el equipo de Holan mantiene la posesión, crea asociaciones sobre el campo de Estudiantes e insinúa cada vez más cerca del área de Muslera. El Pincha, parece estar preparado para la contra, pero la pierde rápido.
20'PT: Duarte empieza a desequilibrar en Central
El volante por derecha, a pura velocidad y desbordes, se presenta como la lleve del peligro Canalla para romper la muralla del Pincha.
15'PT: Responde Central
En una muy buena combinación, Sández logró ingresar en el área con pelota dominada, pero Núñez cortó con lo justo un centro punzante que terminó en el córner. En la jugada siguiente, el Canalla tuvo una seguidilla de envíos al área, aunque no logró concretar ninguno.
12'PT: ¡LO TUVO ESTUDIANTES!
En una mala salida, Navarro se la regaló a Palacios en la puerta del área, pero el chileno desaprovechó la situación al sacar un remate sumamente débil y desviado.
9'PT: Atienden a Di María
Tras una fuerte falta de Piovi cuando se encontraba de espaldas, el Fideo pidió asistencia médica, aunque pudo recuperarse rápidamente.
5'PT: Inicio friccionado
Con un leve dominio Canalla, el encuentro comenzó al igual que su previa: con fuerza y aguerrido por ambos lados, con mucho ida y vuelta.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Tras una previa tensa y con morbo, Central y Estudiantes ya juegan en el Gigante de Arroyito por los octavos de final.
Central exhibe el título de liga ante sus hinchas
Liderado por Di María, todo el plantel Canalla posó con el trofeo en medio del campo y lo mostró ante el público presente en el Gigante de Arroyito.
¡ESTUDIANTES HACE EL PASILLO DE ESPALDAS!
Siguiendo el reglamento, los jugadores del Pincha se prepararon para realizar el pasillo de campeón a Central por su título de liga. Sin embargo, cuando el Canalla pisó el campo, todos los jugadores de Estudiantes se dieron la media vuelta y se colocaron de espaldas a sus rivales.
¡Salen los equipos a la cancha!
Central y Estudiantes, con camiseta alternativa, ya están listos para pisar el campo.
¡EQUIPO DEFINIDO EN ESTUDIANTES!
Eduardo Domínguez optó por un equipo conformado por: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Facundo Farías.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN ROSARIO CENTRAL!
Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz, los once elegidos por Ariel Holan para enfrentar a Estudiantes.
Los hinchas reciben a Central bajo el grito de "Dale campeón"
Cuando el equipo salió al campo de juego para realizar la entrada en calor, el público Canalla comenzó a cantar alusión al título de liga que recibieron días atrás, por finalizar la temporada como líder de la tabla anual.
Por qué no juega Malcorra
El '10' de Central no estará presente ya que fue expulsado en la derrota ante Independiente, por la última fecha de la fase regular del Clausura, debido a un cruce con Rodrigo Fernández Cedrés tras el partido. El Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión, por lo que tampoco podría jugar en unos hipotéticos cuartos de final.
La posible formación de Estudiantes
Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos, Edwuin Cetré.
La probable formación de Rosario Central
Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo o Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Federico Navarro, Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.
Palabra autorizada