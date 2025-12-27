Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Por más que sea fin de año, Boca no se detiene en este mercado de pases. El nombre de Santiago Ascacibar comenzó a tomar protagonismo en las últimas horas, mientras Juan Román Riquelme busca cerrar la renovación de Exequiel Zeballos y un nuevo préstamo para Marcelo Weigandt. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Qué dicen en el entorno de Ascacibar sobre su posible llegada a Boca

Una de las grandes novelas del mercado de pases de cara al 2026, ya tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar. El volante que brilla en Estudiantes de La Plata desde hace tiempo, es pretendido tanto por Boca como por River y ambos gigantes del fútbol argentino se lo disputan fuertemente, ya que sería un verdadero salto de calidad en sus equipos para la próxima temporada.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años ý hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro. Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla.

Weigandt jugaría en Belgrano

Después de pasar las últimas dos temporadas en Inter Miami, la realidad marca que Marcelo Weigandt está obligado a regresar a Boca debido a que es el dueño de su pase. Sin embargo, de cara a la siguiente temporada, no se quedaría en la institución y tendría su futuro en otro equipo del fútbol argentino que posó los ojos en él y busca sumarlo como refuerzo de jerarquía para el 2026.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Weigandt está cerca de ser cedido a Belgrano. A pesar de que podría mantenerlo en el plantel y contarlo como una de las variantes en el lateral derecho, en Casa Amarilla tomaron la decisión de no contar con él en el futuro inmediato, por lo que una salida a préstamo sería el desenlace final de esta novela que protagoniza el defensor de 25 años.

Boca va por la renovación de Zeballos

Después de un excelente cierre de temporada, Exequiel Zeballos dio vuelta su situación y es una de las prioridades de Boca de cara al próximo año. Un detalle importante a tener en cuenta es que su vínculo termina en diciembre de 2026 y a partir de julio puede negociar como agente libre y hasta firmar un precontrato. Por ese motivo, en Casa Amarilla ya tomaron cartas en el asunto.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, en Boca van por la renovación de Zeballos lo antes posible. Bien saben puertas adentro que el contrato vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que en las próximas semanas se dará la negociación para conseguir que el habilidoso de 23 años extienda su vínculo por varias temporadas más y que también incluya una fuerte mejora salarial.