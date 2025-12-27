En España revelan dos gestos de Franco Mastantuno que no cayeron bien en Real Madrid y le costaron la titularidad: “Suspicacia interna”

El 2025 de Franco Mastantuono comenzó como un sueño y termina con una realidad compleja que lo obliga a barajar y dar de nuevo. Llegó a Real Madrid con el cartel del traspaso más caro en la historia de River (45 millones de euros) y rápidamente se ganó un lugar en el once inicial. Sin embargo, el cierre de año lo encuentra relegado al banco de suplentes, superado por Rodrygo en la consideración y bajo la lupa del cuerpo técnico comandado por Xabi Alonso.

Según reveló el Diario AS de España, este retroceso de la joya argentina no responde únicamente a una merma futbolística lógica en un proceso de adaptación, sino a cuestiones de conducta puntuales que generaron cierta “suspicacia interna” dentro del vestuario merengue. Se trataría en específico de dos episodios que marcaron un quiebre en la relación con el entrenador, quien valora la disciplina táctica y grupal tanto como el talento individual.

El primero de ellos tuvo lugar en un encuentro frente al Getafe (19/10), donde Mastantuono mantuvo un breve cruce con David Alaba, un referente del plantel, por la ejecución de un tiro libre. La tensión en ese momento escaló al punto que Eder Militao debió intervenir para disolver la situación.

No obstate, el segundo gesto habría sido el más perjudicial para Mastantuono: al ser sustituido en un partido anterior ante Espanyol (20/9), el argentino le habría puesto “carita” al técnico por sustituirlo, reprochándole la modificación. “Franco quería seguir jugando, me decía: ‘¿me cambias a mí?’, Le digo ‘sí, Franco, te cambio a ti. Se ha marchado un poco enfadado. Me ha preguntado y cuando le he dicho que sí, pues he visto que no se ha puesto muy contento’”, reveló Xabi Alonso psoteriormente sobre el trasfondo de la situación.

Un presente desconectado y la amenaza de Nico Paz

Estas actitudes, sumadas a la pubalgia que lo apartó del campo durante un mes, provocó una evidente pérdida de la intensidad en Mastantuono, quedando lejos de la “energía” que había enamorado a Xabi en sus inicios, permitiendo que Rodrygo recuperara su lugar en la banda derecha.

Bajo esa línea, el informe de AS también observa un “flojo momento mental” del jugador. Intentó dejarlo en claro con lo ocurrido en el partido de Copa de Rey contra el Talavera, donde Mastantuono agarró la pelota con la mano creyendo que había salido, cuando aún estaba metros dentro del campo. En ese encuentro, no completó regates y tuvo un solo remate al arco. “Ni colmillo ni electricidad, justo los dos ingredientes que pretende Xabi que vuelvan“, sostuvieron desde España.

Sus números actuales contrastan con la furia con la que se fue de River: suma 67 minutos en sus últimos seis partidos (en cuatro no se movió del banco) y lleva apenas un gol en la temporada. Lejos parece haber quedado aquel primer semestre con siete tantos y cuatro asistencias en Núñez.

Para colmo, el 2026 arranca con una amenaza externa: el posible regreso de Nico Paz para la próxima temporada. Desde España informan que Real Madrid planearía repescar al otro talento argentino, que brilla en el Como de Italia con 5 goles y 5 asistencias, convirtiéndolo en un competidor en la carrera por la titularidad futura en el Bernabéu, como también en la Selección argentina.

