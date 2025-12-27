La noche soñada de Lisandro Martínez en Manchester United: capitán, ovación de Old Trafford y el elogio de Rúben Amorim

El Manchester United llegaba a esta época festiva sumamente apremiado, con ausencias y lesiones que diezmaron el equipo y obligaron a Rúben Amorim incluso a cambiar su sistema, algo que parecía tabú para el entrenador portugués. En las últimas horas el entrenador reconoció que, ante la ausencia de Bruno Fernandes, otros jugadores debían dar el “paso adelante” y eso hizo Lisandro Martínez.

El defensor argentino, que volvió a las canchas hace alrededor de un mes, luego de su lesión de ligamentos, fue quien portó la cinta de capitán en el partido de este Boxing Day entre Manchester United y Newcastle, y le dio a Old Trafford una actuación digna de los grandes centrales que ha visto el club en su historia.

Lisandro Martínez registró su mejor partido con Manchester United. (Getty)

Los Red Devils ganaron el partido, y Lisandro Martínez registró 34 pases correctos, 1 ocasión de gol creada, 2 pelotas largas conectadas, 9 acciones defensivas y fue clave para mantener el arco en cero ante una de las delanteras más prolíficas del fútbol inglés, dejando sin goles al gigante Woltemade.

Eso le ganó el reconocimiento de los fanáticos de Manchester United, tanto en redes sociales, donde se rindieron ante su actuación, como en el estadio, que lo ovacionó de pie cuando abandonó el campo de juego a los 88 minutos de partido para el ingreso de Tyler Fredricson, uno de los chicos de la academia.

El defensor argentino fue capitán y recibió una ovación de todo el estadio tras el encuentro.

Rúben Amorim sobre Lisandro Martínez: “Demostró que es un jugador top”

Quien también se rindió en elogios para con Lisandro Martínez fue Rúben Amorim, quien luego del partido destacó la actuación del defensor argentino: “Creo que es un jugador con mucho carácter, muy bueno con la pelota y con esa calidad que tiene ha jugado la Copa del Mundo, la ha ganado, está acostumbrado a ese tipo de estrés“, afirmó.

“Hoy demostró que es un jugador top. Muchas veces la gente habla sobre cómo defiende en el área y que es un poco chico, pero hoy lo hizo realmente bien contra un equipo con muchos jugadores muy altos”, completó el entrenador portugués.

Pensando en el Mundial 2026, cuando todo era incertidumbre un mes atrás sobre cómo regresaría a las canchas, ahora Lisandro Martínez puede empezar a construir en estos seis meses que quedan y llegar a la Copa del Mundo con la Selección Argentina como un verdadero referente del Manchester United.

