Nacho Fernández se solidarizó con los borrados de River: “A ninguno le tendría que pasar”

El Cerebro dio su punto de vista sobre la compleja situación que viven los futbolistas apartados por la dirigencia del Millonario.

El segundo ciclo de Nacho Fernández en River tuvo sus altibajos y en líneas generales no fue bueno, al igual que lo mostró el equipo. Así y todo, Nacho pudo irse jugando y formando parte del plantel, algo que no sucede actualmente con varios jugadores que fueron apartados antes del inicio de la pretemporada y buscan club.

River tomó la decisión de cortar a 15 futbolistas, algunos de ellos que llegaron al club hace poco, otros que se formaron en las Inferiores y decidieron regresar de Europa -como es el caso de Pezzella– y también están los casos de algunos pibes por los que supuestamente había ofertas, pero que todavía no se concretaron como Subiabre y Lencina.

Es una situación incómoda para todo el mundo River. Coudet dejó en claro que la decisión de apartar a esos jugadores fue de la dirigencia. Por otro lado, los borrados se entrenan en el predio de Cantilo a la espera de resolver su futuro, ya sea con ventas o intentando rescindir sus contratos.

Nacho respaldó a los borrados

En diálogo con TyC Sports, Nacho Fernández dijo: “No sé si la decisión está bien o mal tomada, eso lo dirá el tiempo y los resultados. A mi, particularmente, no me gustaría estar en la situación que están los chicos, creo que a ningún futbolista le tendría que pasar, aunque tenemos que convivir con eso y tratar de llevarlo de la mejor manera posible“.

“Si el entrenador es el que te aparta, por ahí te enojas un poco más porque él comprende que no estas a la altura de lo que quiere, pero cuando te aparta un dirigente ya no es una decisión futbolística. O sea, puede ser que lo aparten porque lo deportivo en el tiempo anterior no fue bueno, pero en este caso el Chacho no dijo ‘el semestre pasado fue malo, entonces hay que sacar a estos jugadores’“, agregó Nacho.

Nacho y Tomás Galván en la última visita del Lobo al Millonario. (Foto: Getty).

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Su salida de River y el agradecimiento al hincha

Por otro lado, Nacho recordó cómo fue su salida del Millonario a fines de 2025: “Era un ciclo cumplido y era momento de volver. Era momento de estar en Gimnasia, que era lo que quería. La etapa en River ya había que cerrarla. No se dio de la manera en la que me hubiese gustado a mi ni a varios de mis compañeros, pero se dio así“.

“Yo estoy agradecido con la gente por los años vividos, los momentos buenos, malos y muy buenos. Me quedo con eso, con el cariño“, completó Nacho Fernández, que supo ganarse el cariño de los hinchas, especialmente por lo realizado en su primera etapa en el club.

DATOS CLAVE

Nacho Fernández opinó sobre los 15 jugadores apartados del plantel de River Plate.

opinó sobre los 15 jugadores apartados del plantel de River Plate. Nacho Fernández dejó River Plate a fines de 2025 para retornar a Gimnasia.

dejó River Plate a fines de 2025 para retornar a Gimnasia. River Plate apartó a 15 futbolistas que se entrenan actualmente en el predio Cantilo.