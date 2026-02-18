El contundente respaldo de Juanfer Quintero a Marcelo Gallardo: “Estos momentos lo hacen más fuerte”

Juan Fernando Quintero fue el gran responsable de la victoria de River. El colombiano, que fue la figura del equipo en el trabajado y sufrido triunfo ante Ciudad de Bolívar, valoró el 1-0 como un “puntapié inicial” y respaldó a Marcelo Gallardo en el medio de la crisis futbolística.

“Cada uno discute o mira lo que siente, pero Marcelo es un tipo que ha hecho la historia de River. Sabemos la realidad, pero si me hablás a mí, creo que estos momentos son mucho mejores para él: lo hacen más fuerte. Yo también pienso así”, aseguró el capitán.

Sobre el rendimiento del equipo, agregó: “No podemos olvidarnos de lo que genera el fútbol argentino. Todo el mundo piensa que podemos ganar 3-0 o 4-0, pero los que estamos dentro del campo de juego sabemos que es difícil“.

“No creo que hayamos ganando sufriendo“, analizó Juanfer: “Tuvimos muchas opciones, sobre todo en el primer tiempo, pero creo que no clarificamos al final. Tuvimos la pelota, creamos las opciones y por fortuna nos quedó esta jugada (del penal). Nos lo merecíamos por lo que hicimos en el campo, creo que es un puntapié para lo que viene“.

“No todos asumimos el juego de la misma forma, tenemos cualidades diferentes. A veces nos peca la ansiedad, pero lo que generamos en el juego fue bueno. Si hubiéramos concretado las jugadas, el partido hubiera quedado con más ventaja. Lo importante es que River gane”, expresó.

“La verdad es que no sé qué pasa alrededor; soy un tipo que no consume lo de afuera. Trato de estar tranquilo y apoyarme en mi familia, en mis compañeros y en el trabajo. River siempre genera esto, los equipos grandes tienen una gran responsabilidad. Como los últimos dos resultados no fueron buenos, es obvio que se va a hablar”, concluyó el 10, minimizando las críticas.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Gallardo reveló por qué River no busca más refuerzos: “No queremos traer por traer”

Aldosivi, el próximo rival de River

Tras eliminar a Ciudad de Bolívar, River ya conoce a su rival en la próxima instancia de la Copa Argentina y será de Primera División. El equipo de Marcelo Gallardo tendrá que medirse con Aldosivi, que este martes eliminó a San Miguel con una goleada 3 a 0.

ver también Los hinchas de River estallaron con un titular pese a la victoria vs. Ciudad Bolívar: “No gambeteó ni al árbitro”