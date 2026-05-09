Los convocados de River para recibir a San Lorenzo, con Sebastián Driussi y Fausto Vera

En la nómina se destacan las vueltas de Sebastián Driussi y Fausto Vera, que podrían ser titulares. En total, con 23 los concentrados.

River ya tiene todo listo para el clásico de este domingo ante San Lorenzo. Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados para enfrentar al Ciclón en el Estadio Monumental, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Entre las novedades más destacadas están los regresos de Fausto Vera y Sebastián Driussi. Ambos ya lograron dejar atrás sus respectivas complicaciones físicas y están a disposición del Chacho. No se descarta que ambos salten directamente al primer equipo.

Por otra parte, también se da la vuelta de Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Tomás Galván a la convocatorias. Todos se quedaron en Buenos Aires por decisión del DT, que eligió llevar a varios suplentes a Venezuela.

Quien volvió a quedarse afuera fue Kevin Castaño. Tras haber participado del viaje por la Copa Sudamericana, el colombiano verá el próximo partido desde afuera nuevamente.

La lista de convocados de River

Arqueros : Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores : Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella yFacundo González.

: Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella yFacundo González. Volantes : Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Maximiliano Meza, Kendry Páez y Juan Fernando Quintero.

: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Maximiliano Meza, Kendry Páez y Juan Fernando Quintero. Delanteros: Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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La probable formación de River para enfrentar a San Lorenzo

A falta de 24 horas para el partido, el Millonario podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio o Maximiliano Salas, Sebastián Driussi.

El encuentro ante el Ciclón se llevará a cabo este domingo 10 de mayo a partir de las 19 en el Estadio Monumental. El encuentro, que contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, se podrá ver en vivo y en directo únicamente por la pantalla de ESPN Premium.

En síntesis

Eduardo Coudet convocó a River para el clásico ante San Lorenzo este domingo 10 de mayo .

convocó a River para el clásico ante San Lorenzo este . Fausto Vera y Sebastián Driussi regresan a la convocatoria tras superar sus complicaciones físicas.

y regresan a la convocatoria tras superar sus complicaciones físicas. El partido inicia a las 19:00 en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026.