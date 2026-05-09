Tras la derrota ante Huracán, los hinchas de Boca apuntaron contra un titular: “Indigno”

En la noche del sábado, Boca perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura 2026. Con un gol tempranero de Leonardo Gil, un doblete de Oscar Romero y pese los tantos de Milton Giménez y Ángel Romero, el Globo se impuso en La Bombonera y selló la clasificación. Sin embargo, el foco estuvo puesto en las críticas de los hinchas a Marcelo Weigandt.

Luego de un pésimo rendimiento en el primer tiempo, que se suma a su ya flojo nivel en el último tiempo, Claudio Úbeda lo reemplazó en el entretiempo. De hecho, ingresó Malcom Braida en su lugar, en una posición que jamás ocupó a lo largo de su carrera. En ese sentido, los simpatizantes no estuvieron ajenos a esto y arremetieron contra el Chelo, por su pobre desempeño.

Lo cierto es que, durante la derrota ante Huracán, los hinchas de Boca apuntaron contra el lateral derecho, que tuvo una noche adversa. “Indigno lo de Weigandt sinceramente. Es antideportivo ya“, sentenció uno de los fanáticos del conjunto de la ribera que se expresó en su cuenta personal de X (ex Twitter) al referirse al mal partido que jugó el defensor.

Marcelo Weigandt en Boca vs. Huracán. (Getty Images)

Otros de los comentarios que más destacaron en las principales redes sociales, fueron: “Es un insulto no solo a Boca, sino al fútbol“, “te hace creer que podés llegar a Primera, es el peor 4 que vi en mi vida“, “de lo más horrible que vi, sus compañeros no se la pasan”, “es increíble que haga todo mal” y “es un escándalo que juegue en Primera“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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Sacaron al burro de Weigandt en el entretiempo pic.twitter.com/Tr6UMmK1Fw — El Discípulo (@A_Goyzueta4) May 9, 2026

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