El defensor será operado por un síndrome meniscal y no disputará lo que resta del Torneo Apertura y Copa Sudamericana.

En la antesala del clásico ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, River recibió una noticia que sacude su planificación: Tobías Ramírez será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y quedará marginado por un tiempo prolongado.

El defensor de 19 años, que llegó al club a fines de marzo como una apuesta de proyección y venía sumando sus primeros minutos bajo la conducción de Eduardo Coudet, arrastraba una sinovitis en la rodilla que lo obligó a entrenarse de manera diferenciada en las últimas semanas.

Esa molestia, que ya lo había dejado fuera de la gira por Venezuela, derivó finalmente en estudios más profundos que detectaron un síndrome meniscal externo en la rodilla. Con ese diagnóstico, el cuerpo médico de River tomó la decisión de que pase por el quirófano.

La intervención está prevista para el próximo jueves y, en Núñez, confían en que el tiempo de recuperación le permita llegar en condiciones al inicio de la próxima pretemporada. La misma está pautada para comenzar el 21 de junio en España.

Tobías Ramírez será operado por un síndrome meniscal externo en la rodilla (@MatiasjCabezas).

El ciclo de Ramírez en River

El ex Argentinos Juniors había tenido su estreno oficial el 12 de abril en la victoria ante Racing en el Cilindro, donde disputó sus únicos 45 minutos con la camiseta de River. Desde entonces, su estadía se vio marcada por la falta de rodaje y ausencias en la lista de concentrados.

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Vale recordar que River desembolsó 2.2 millones de dólares a Argentinos, en principios de abril, para quedarse con la mitad de la ficha del joven defensor. Considerado como una apuesta a futuro, el Millonario abrochó su incorporación gracias al cupo que recibió por la lesión ligamentaria de Juan Portillo.

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