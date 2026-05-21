Artime apuntó al reparto de entradas para la final entre Belgrano y River: “Es como la colimba”

El presidente del Pirata confirmó banderazo y se refirió a la gran cantidad de hinchas que acompañará desde fuera del estadio el domingo.

Agotadas ya las entradas para la final del Torneo Apertura que Belgrano y River disputarán disputarán el próximo domingo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Luis Fabián Artime, presidente del equipo cordobés, reflexionó en conferencia de prensa sobre el reparto en partes iguales que se hizo para ambas parcialidades.

Al ser el partido en Córdoba, Luifa reconoció que serán muchos los hinchas que se quedarán con las ganas de asistir a un partido histórico para El Pirata, algo que también habían reconocido desde el Ministerio de Seguridad, conscientes de que habrá muchos sin entradas en las inmediaciones del estadio.

“Lo de las entradas lo decidió la empresa que contrató la Liga Profesional. 25 mil para cada parcialidad. Esto es un sorteo, como cuando fue la colimba. Te tocaba adentro o afuera“, dijo comparándolo con los años en que el servicio militar era obligatorio en Argentina.

“Como hincha y socio que soy, entiendo la amargura de quien vino en todos estos partidos, que sufrió el frío, la lluvia, el calor… Pero también pienso en lo que hizo Belgrano, que hoy está en 70 mil socios y antes de fin de año vamos a llegar a 100 mil. Quisiera que haya un estadio acá en Argentina con capacidad para 200 mil hinchas. Hay gente que se está viniendo de Europa sin entrada, solo para estar en Córdoba el día de la final”, agregó el presidente.

#Belgrano | “TENGO UNA TRISTEZA ENORME QUE SOLO ENTREN 25 MIL. QUISIERA QUE HUBIERA UN ESTADIO CON 200 MIL”



🗣️ Las palabras de Luis Fabián Artime palpitando la gran final ante River. pic.twitter.com/bW01tVczUV — Hablemos de Belgrano (@hdeBelgrano) May 21, 2026

Banderazo previo

Como sucedió antes del partido de octavos de final ante Talleres, Artime confirmó que el sábado habrá un banderazo para dar aliento al plantel en la previa de la final ante River. “Es muy probable que el sábado, en horas de la tardecita, se haga un banderazo como se hizo previamente. Esto lo sacamos entre todos adelante, somos todos. Todos juntos hicimos que Belgrano llegue a la final”, señaló.

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“Creo que la demostración que tuvimos antes del clásico contra Talleres, de la gente con el equipo, es fundamental. Que los muchachos sientan ese respaldo incondicional“, agregó sobre el papel que han jugado los hinchas en la campaña que puso al Pirata al alcance de un título histórico.

Despertó el león dormido

Aunque Artime reconoce a River como el poderoso y favorito, reafirmó una vieja frase sobre el despertar a un león dormido que tiene ilusionados a todos en El Pirata. “Vienen contra el humilde Belgrano, que crece cada día más. Hace cinco años vos pasás y el club está en obra siempre, cuando en el país cierran las fábricas o echan gente. Dijimos que habíamos despertado a un león dormido y estoy convencido de eso”, señaló.

Data clave

Luis Fabián Artime confirmó un banderazo el sábado previo a la final del torneo.

confirmó un banderazo el sábado previo a la final del torneo. 25 mil entradas fueron asignadas para cada parcialidad en el Estadio Mario Kempes.

fueron asignadas para cada parcialidad en el Estadio Mario Kempes. 70 mil socios tiene actualmente Belgrano, con meta de alcanzar los 100 mil.