Juanfer Quintero palpitó la final de River con Belgrano: ”No la podemos dejar escapar”

El colombiano se refirió a la nueva chance que tiene River de ser campeón este domingo frente a Belgrano en Córdoba. "Va a ser una gran oportunidad", comentó tras el duelo con Bragantino.

Juanfer Quintero volvió a tener un papel preponderante en un partido de River. Esta vez en el encuentro con Red Bull Bragantino en el Estadio Monumental por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sobre el pitido final sacó un remate potente que complicó el control del arquero Cleiton Schwengber, que al dar el rebote le dejó el gol servido a Lautaro Pereyra para el 1 a 1 definitivo.

Al respecto de la jugada que le permitió a los del Chacho Coudet cosechar un punto más para sostenerse en la cima del Grupo H, el futbolista colombiano, en charla con DSports, comentó: ”El gol fue de Lauti, fue un momento de incertidumbre que pateé de lejos y bueno, lo bonito fue para que él tome confianza y obviamente para el grupo para no perder este partido”.

Por otro lado, Quintero hizo un análisis de lo que fue un planteo con mayoría de suplentes en medio del ensayo para encarar la final con Belgrano el próximo domingo: ”Fue difícil porque muchos jugadores no venían teniendo continuidad, muchos debutaron en la Copa por la situación de tener que afrontar una final el fin de semana, pero todos estamos preparados, el entrenador nos da confianza a todos. Todos tenemos que estar listos y este equipo y este club exige, es así y de alguna forma lo sacamos adelante”.

"TODOS TENEMOS QUE ESTAR LISTOS, ESTE CLUB EXIGE"



La palabra de Juanfer Quintero, luego del empate agónico de River ante Bragantino en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.@M_Benedetto pic.twitter.com/1psC5z1ydd — DSPORTS (@DSports) May 21, 2026

Y concretamente a raíz del choque con el Pirata en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Juanfer remarcó: ”Tanto los hinchas como nosotros estamos motivados. Va a ser una gran oportunidad, no la podemos dejar escapar, tenemos que prepararnos bien, todavía quedan días, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en esta situación. Esperemos estar a la altura”.

¿Cuándo juega River contra Belgrano por la Final del Apertura 2026?

River y Belgrano, tras dejar en el camino a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente, se verán las caras este domingo 24 de mayo desde las 15:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

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El Millonario intentará sellar su título de liga nacional número 39, mientras que el Pirata buscará abrazarse a su primera consagración en primera división.

En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo: