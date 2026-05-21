El defensor central fue reemplazado ante Argentinos Juniors y lo esperarán hasta último momento para definir su convocatoria.

Luego de vencer a Argentinos Juniors por penales en una tanda que estuvo match point en contra, Belgrano de Córdoba logró la clasificación a la final del Torneo Apertura, la primera de su historia, en donde se enfrentará a River en búsqueda de sumar una estrella en su palmarés.

La mala noticia en esta victoria fue la lesión de Lisandro López. El experimentado defensor central fue reemplazado a los 15 minutos de la primera etapa a causa de una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda, sumado a una dolencia en el dorsal.

Más allá de esta lesión, según lo informado por el periodista Santiago Ponce, el defensor pidió jugar como sea este partido ya que quiere estar presente. Es por eso que el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski lo esperará hasta el entrenamiento del sábado para definir si lo convoca o no.

Así las cosas, hasta último momento el Pirata no definirá su formación titular para la primera final de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. En caso de no estar presentes López, sería Agustín Falcón quien tome su lugar para jugar en la zaga central junto a Alexis Maldonado.

Por otro lado, pensando en el equipo titular, el entrenador de Belgrano no realizaría más cambios, por lo que todo indica que repetirá a 10 de los 11 futbolistas que iniciaron las semifinales frente a Argentinos Juniors, que terminó en empate 1 a 1 en lo 120 minutos reglamentarios.

La posible formación de Belgrano para enfrentar a River

El Pirata saldría a la cancha con: Thiago Cardozo; Agustín Falcón o Lisandro López, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Passerini.

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