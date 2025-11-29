De pagarlo más de 8 millones a irse libre: la impactante cifra que le costó a River cada partido que jugó Miguel Borja

La temporada de River fue pésima desde lo futbolístico y, como no podía ser de otra manera, tuvo consecuencias. De cara al próximo año, Marcelo Gallardo tomó drásticas decisiones que derivaron en la salida de varios futbolistas de jerarquía. Uno de los más relevantes de ese listado es Miguel Borja, que se va en condición de libre y ya fue despedido públicamente en las redes sociales.

La incertidumbre de depender de rivales como Boca que salgan campeón para ingresar a la fase previa de la Copa Libertadores, además de no sumar ningún título y tener un flojo nivel sobre el campo de juego, llevó al Muñeco a desprenderse de algunos jugadores. El colombiano, que ya tenía la relación rota con los hinchas, no fue la excepción y se va sin dejar dinero.

Lo cierto es que Borja costó 55.000 dólares por cada partido jugado. Teniendo en cuenta el fuertísimo desembolso que realizó River a mediados de 2022 y que ahora se va como agente libre, si se divide el monto invertido por los encuentros disputados, la cifra es escalofriante. Incluso, esto es sin tener en cuenta los salarios abonados durante todos los meses en su estadía en el club.

Miguel Borja, delantero colombiano durante su estadía en River Plate. (Getty Images)

Los más de 8.000.000 de dólares que pagó el Millonario con destino hacia las arcas financieras de Junior de Barranquilla en julio de 2022, repartidos en las 159 apariciones con la camiseta rojiblanca, dan el monto mencionado anteriormente. Tres años y medio más tarde, el Colibrí se va de River en condición de libre y sin dejarle dinero al conjunto que representó en el último tiempo.

Si se quiere hacer una cuenta similar pero con otra estadística, Borja le costó a River más de 140.000 dólares por cada gol convertido. Utilizando la misma inversión que realizó el elenco argentino por el atacante colombiano, pero teniendo en cuenta la cantidad de anotaciones en vez de los partidos disputados, se llega a dicho número, otra vez sin contar los sueldos mensuales.

En definitiva, la realidad marca que el paso de Miguel por el Millonario empezó muy bien y terminó muy mal. En sus primeros meses consiguió un promedio de gol impresionante, fue el goleador del fútbol argentino con cifras espeluznantes pero este último tramo fue todo lo contrario. Por ese motivo, Borja se va de River como jugador libre y continuará su carrera en otro equipo.

