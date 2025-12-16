Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

Si bien aún resta la oficialización, todo indica que la Selección Argentina y su par de España se enfrentarán por la Finalissima (el certamen en el que se ven las caras el actual campeón de la Copa América con el vigente ganador de la Eurocopa) el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar (el mismo en el que se disputó la Final de la Copa del Mundo 2022).

Por lo menos así lo adelantó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en su exposición en la sede ubicada en Las Rozas ante la Asamblea General del ente que encabeza. Desde la parte europea ya tienen firmado su compromiso con la UEFA y, por consiguiente, sellada la contraprestación por dicho partido (la cual será de 3 millones de euros).

En tanto que del lado de la Selección Argentina resta que se ponga de acuerdo con Conmebol, en principio, por cuestiones económicas y de logística. No obstante, ambas confederaciones están alineadas en todo los otros detalles para lo que será la cuarta edición de lo que en su momento se denominó Copa Artemio Franchi (se disputó en 1985 entre Francia y Uruguay, en 1993 entre Argentina y Dinamarca y por última vez en 2022 con el duelo de la Scaloneta ante Italia).

En ese sentido de tener todo listo para cuando se estampe la última firma, como los dos participantes son vestidos por la misma marca (la reconocida por las tres tiras) y en marzo próximo será el lanzamiento de los diseños de las camisetas suplentes de los combinados nacionales, tanto Argentina como España tienen previsto presentarse en el inmueble ubicado en Medio Oriente con su indumentaria alternativa.

Así serán las camisetas suplentes de España y Argentina.

Es decir, no habrá en el campo de juego un cruce entre albicelestes y rojos, sino entre jugadores vestidos de negro (Argentina) y otros de blanco (España), para de esa forma aprovechar la atenta mirada del planeta y promocionar la que será su segunda opción de vestuario durante la Copa Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad

La Finalissima, un anticipo de lo que se puede dar en los 16vos de Final del Mundial 2026

ver también España brindó nuevos detalles de la Finalissima vs. Argentina: ”El mayor de la historia”

ver también En Argelia creen que FIFA descalificará a Argentina y que le asignarán los puntos del debut en el Mundial

En marzo del 2026 se daría el choque entre la Selección Argentina y España por la Finalissima. Y el 3 de julio podrían volver a cruzarse, en este caso en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16vos de Final de la Copa del Mundo, toda vez que la Albiceleste termine primero del Grupo J y la Roja segundo del Grupo H. Asimismo, también podrían medirse por la misma instancia si alternan los puestos en su zona, pero sería 24 horas antes en Los Angeles.

Por cierto, si los dos terminan primeros de sus grupos recién se podrían reencontrar en la Final del Mundial, pautada por la FIFA para el 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis

Argentina y España jugarían la Finalissima el 27 de marzo en Lusail, Qatar .

jugarían la Finalissima el en . Rafael Louzán adelantó que España cobrará 3 millones de euros por el partido.

adelantó que España cobrará por el partido. Usarán camisetas suplentes: Argentina vestirá de negro y España de blanco.

Publicidad