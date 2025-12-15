Mauricio Macri cruzó a Juan Román Riquelme por su gestión como presidente de Boca: “Está destrozando nuestro club”

En el Ecuador de la presidencia de Juan Román Riquelme en Boca Juniors, la clasificación a la Copa Libertadores 2026 trajo alivio en su gestión. Sin embargo, este ciclo está marcado por los tres años sin títulos y las dos ediciones con ausencia en el principal certamen de CONMEBOL.

En ese contexto, Mauricio Macri, quien fuera mandatario del club de la Ribera entre 1995 y 2007 volvió a criticar la labor del enganche, a quien acusó de considerarse por encima del Xeneize.

“Me llevó unos años que la institución vuelva a estar por arriba de todos. Si la institución no está por arriba de las personas, se va todo al demonio porque no hay ley. Nadie es más importante que el club”, recordó sobre el inicio de su gestión en entrevista con Laca.

Y lo relacionó con lo que ocurre en la actualidad según su óptica: “Nos pasa al revés hoy. Riquelme se cree más importante que Boca. Está destrozando nuestro club. Cuando uno cree estar por arriba de algo, hace daño”.

“Aunque sea un club de fútbol, la institucionalidad tiene que estar por arriba. Incluye no gastar más de lo que ingresa y que se respeten las reglas. El jugador opina cómo juega él y el entrenador cómo juega el equipo… El presidente no opina sobre cómo se arma el equipo, tiene que aguantarse que el técnico lo arme como le parezca. Esos roles claros en una institución hacen que las cosas funcionen”, aconsejó Macri sobre cómo ordenar las tareas en el fútbol de Boca.

Cabe recordar que en las últimas elecciones el ingeniero fue candidato a vicepresidente detrás de Andrés Ibarra, quien terminó en el segundo lugar detrás del ídolo, de contundente victoria. En 2027 se celebrará una nueva votación por la presidencia de Boca.

