La enfermería de River: qué tienen Juanfer Quintero, Kendry Páez y Franco Armani

A River no le sale una. Es cierto que el juego no ayuda, que las decisiones de Marcelo Gallardo no son las ideales y que las actuaciones individuales no aparecen, pero también es verdad que las lesiones son moneda corriente. Algunas de ellas fueron desgracias como la rotura de ligamentos de Juan Carlos Portillo y hay otras que son musculares y ahí podría analizarse cómo se trabajó físicamente en la pretemporada.

Desde que empezó el año, Marcelo Gallardo nunca pudo contar con todos sus jugadores. Armani tuvo un desgarro y luego una lesión en su talón, Marcos Acuña se perdió dos partidos por un cuadro gripal, Driussi también se desgarró, Portillo se rompió los ligamentos y en la caída ante Vélez en Liniers se sumaron más lesionados.

Juanfer Quintero

El inicio del encuentro entre River y Vélez en Liniers lo tuvo a Juanfer Quintero sumamente errático. De hecho, luego de una pérdida suya fue que se armó la jugada para el golazo de Manuel Lanzini. El colombiano duró menos de media hora en cancha ya que se retiró por una molestia en el isquiotibial derecho. Será sometido a estudios, pero difícilmente llegue al partido del próximo jueves frente a Banfield en el Monumental.

Kendry Páez

River se fue al entretiempo 1 a 0 abajo ante Vélez y Marcelo Gallardo consideró que Kendry Páez en lugar de Tomás Galván podía cambiarle la cara al equipo. El ecuatoriano entró bien, tuvo sus oportunidades, pero a los pocos minutos de estar en cancha saltó a cabecear, cayó mal, los médicos ingresaron a atenderlo y pocos minutos después tuvo que pedir el cambio. Kendry sufrió un esguince acromioclavicular izquierdo y se hará estudios. Podría estar varias semanas fuera si el esguince es severo.

Kendry Páez se lesionó ante Vélez. (Foto: Getty).

Franco Armani

La situación de Franco Armani es preocupante. El Pulpo inició el año trabajando a la par de sus compañeros en la pretemporada, pero un desgarro le impidió hacerla con normalidad. Cuando estaba por recibir el alta médica, el arquero sufrió una molestia en su talón, lo que hizo que se pierda algunos partidos más. Ante Vélez inició como titular, pero no salió a jugar el segundo tiempo y eso se debió a una inflamación tendón del talón derecho. Se hará estudios en caso de seguir con dolor.

