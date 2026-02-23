En la previa del encuentro que se disputará en el Padre Martearena de Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, recibió una nueva mala noticia relacionada a la lesión de uno de sus futbolistas.

La misma corresponde a Juan Barinaga, el lateral derecho que perdió el puesto a manos de Marcelo Weigandt, y que según pudo saber Bolavip, sufrió un pequeño desgarro en el aductor, por lo que no podrá viajar a Salta junto al resto de la delegación del Xeneize.

Como consecuencia de esta lesión, el ex Belgrano de Córdoba tendrá por lo menos para dos semanas de recuperación, por lo que no solamente se perderá el duelo por Copa Argentina, sino que también podría estar ausente ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura.

El reemplazante de Barinaga en la banda derecha de la defensa volverá a ser el ‘Chelo’ Weigandt, quien ante Racing volvió a ser titular con la camiseta de Boca tras dos años, en los que estuvo a préstamo en el Inter Miami de Lionel Messi, donde se consagró campeón de la MLS.

Por otro lado, esta lesión de Barinaga le abrió una oportunidad a Dylan Gorosito, el lateral derecho de la Reserva de Mariano Herrón, ya que será convocado por Úbeda y ocupará un lugar en el banco de suplentes, a la espera de sumar minutos con el primer equipo por segunda vez.

Lucas Blondel, cerca de irse de Boca

El otro lateral que Úbeda tiene a disposición en la plantilla cuenta con serias chances de marcharse del club en este mercado de pases. Con el objetivo de sumar minutos y ser convocado por la Selección de Suiza, el ex Tigre se encuentra negociando su préstamo a Huracán.

Si bien la representación del futbolista está cerca de llegar a un acuerdo con la dirigencia del Globo por lo contractual, aún hay un importante detalle que resolver, debido a que el club de Parque Patricios deberá liberar un cupo para poder fichar a un nuevo refuerzo. Esto podría resolverse en los próximos días.

