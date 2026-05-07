Decepción y enojo entre los hinchas de River ante el interés por Agustín Canobbio

El Millonario posó los ojos en el atacante que se desempeña en Fluminense, aunque los fanáticos no quedaron conformes con esa búsqueda.

El presente de River es irregular. Eduardo Coudet asumió luego de un mal paso de Marcelo Gallardo y heredó su plantel. En sus primeros partidos llegaron los resultados, pero el juego no aparece. Así y todo, los de Núñez terminaron segundos en su zona del Apertura y lideran el grupo de la Copa Sudamericana.

Ante esta panorama, en River empiezan a pensar en el próximo mercado de pases. Se sabe que habrá bajas y también se esperan varias altas. Interesan Mauro Arambarri, Gio Simeone y en las últimas horas apareció el nombre de Agustín Canobbio, el uruguayo que se desempeña en Fluminense.

Si bien las redes sociales no son el reflejo exacto del pensar de todos los hinchas, la tendencia allí fue negativa cuando se dio a conocer que Canobbio interesa en el Millonario. La mayoría de las reacciones dejaron en claro que no es un nombre que esté a la altura del club y el descontento se podía palpar.

Canobbio se desempeña en la Selección de Uruguay. (Foto: Getty).

Cabe destacar que Agustín Canobbio tiene 27 años, tuvo pasos por Peñarol, Fénix de Uruguay y Athletico Paranaense antes de arribar a Fluminense, elenco en el que se desempeña desde 2025. En el Flu lleva jugados 37 partidos en los que convirtió siete goles y brindó tres asistencias.

Los mensajes de los hinchas de River

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DATOS CLAVE

El entrenador Eduardo Coudet lidera actualmente el grupo de River en la Copa Sudamericana.

lidera actualmente el grupo de River en la Copa Sudamericana. River interesa en Mauro Arambarri , Gio Simeone y el uruguayo de 27 años Agustín Canobbio .

, y el uruguayo de 27 años . Agustín Canobbio registra siete goles y tres asistencias en 37 partidos con el Fluminense.