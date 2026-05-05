El Chacho ya trabaja junto a su cuerpo técnico en el próximo mercado de pases de su equipo.

Mientras el equipo disputa la parte final de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana y los playoff del Torneo Apertura, el entrenador de River, Eduardo Coudet, ya trabaja junto a su cuerpo técnico en el próximo mercado de pases.

En este sentido, luego de avanzar en las negociaciones por Mauro Arambarri, según pudo saber Bolavip, el ‘Chacho’ se comunicó personalmente con Agustín Canobbio, delantero de Fluminense, para manifestarle su deseo de contarlo como refuerzo.

Agustín Canobbio, el delantero que llamó Coudet. (Getty).

Por el momento solamente fue un sondeo por parte del entrenador para conocer la situación del futbolista que pelea por ser convocado por Bielsa para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, y en caso de recibir el visto bueno, iniciar las negociaciones formales.

Un dato para tener en cuenta es que Canobbio tiene contrato vigente con Fluminense hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que tendrá que darse una negociación formal entre los clubes para llegar a un acuerdo por el delantero de 28 años.

Además de esto, el elenco brasileño lo pagó 6 millones de dólares a principios de 2025, por lo que para desprenderse de él esperarán por una cifra aún mayor. Otro inconveniente para River está en el sueldo del jugador, ya que pocos equipos en Sudamérica pueden costearlo.

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Por otro lado, Boca también preguntó por las condiciones del jugador, y otros dos equipos del fútbol español sondearon por su situación, pero se bajaron de la posibilidad de incorporarlo debido al alto salario que percibe en el club de Río de Janeiro.

Este puesto en la delantera del Millonario es uno de los puestos que Coudet prioriza para reforzar, ya que Ian Subiabre, actual titular, podría marcharse en el próximo mercado de pases en caso de que llegue una oferta que satisfaga a River.

El problema de Canobbio con Bielsa

Luego de su participación en la Copa América 2024, el futbolista habló con los medios en rueda de prensa y allí reveló que recibió malos tratos por parte del entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante las prácticas en el certamen.

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“Hubo muchas faltas de respeto y constantes, y yo soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto que estalle“, comenzó y sumó: “Se lo dije en la cara a Bielsa, que me faltó el respeto“, dijo en una entrevista en 2024 para contar su situación.

Los números de Agustín Canobbio en Fluminense

Desde su llegada al elenco brasileño, el delantero de 27 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 6 asistencias. Además recibió 22 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5670 minutos en cancha.

Datos claves

El entrenador Eduardo Coudet contactó personalmente a Agustín Canobbio para sumarlo como refuerzo de River.

contactó personalmente a para sumarlo como refuerzo de River. El club Fluminense pagó el pase del delantero de 28 años en 6 millones de dólares.

pagó el pase del delantero de en de dólares. El futbolista Agustín Canobbio mantiene un contrato vigente con la institución brasileña hasta diciembre de 2028.