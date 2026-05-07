Santiago Beltrán respaldó la decisión de Coudet de cara a la visita de River a Carabobo por Copa Sudamericana

El arquero habló con los medios tras la llegada del equipo a Venezuela y palpitó el duelo frente al elenco de Valencia.

En el Estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, River visita a Carabobo de Venezuela en búsqueda de su tercera victoria al hilo en el certamen y así encaminar la clasificación a los octavos de final del certamen.

Previo a este encuentro, Santiago Beltrán, arquero del elenco comandado por Eduardo Coudet, habló con los medios de prensa y allí no solo le dio importancia a este compromiso sino que también respaldó la decisión del ‘Chacho’ de poner un equipo con mayoría de suplentes.

“Estamos todos preparados para saltar a la cancha y es lo que nos hace sentir el cuerpo técnico, saber que uno tiene que estar preparado para el lugar y momento que le toca. Estamos con mucha expectativa”, comentó respecto al equipo que saldrá como titular.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que es un duelo clave para avanzar de ronda: “Tenemos un partido importante en el grupo, es el que nos va a hacer sacar una diferencia y despegarnos de los que nos siguen abajo y creo que venimos a eso”.

“Carabobo viene haciendo una gran fase de grupos, ganó a Blooming y Bragantino. Sabemos con la cancha y el ambiente que nos vamos a encontrar acá y vamos a intentar jugar de la mejor manera para sacarlo adelante”, siguió sobre el buen momento del elenco venezolano.

Y agregó respecto a los elogios que recibió por parte de Lucas Bruera, el arquero de Carabobo: “Para mi es un orgullo, sobre todo cuando viene de colegas que entienden el puesto. Bruera es un enorme arquero, es un referente en Carabobo y cuando vino al Monumental nos lo hizo difícil para estirar la ventaja. Es un gran arquero y estoy agradecido con lo que dijo”.

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Por otro lado, también habló sobre el cruce con San Lorenzo por el Torneo Apertura y la chance de definir por penales. “Es el formato que se nos presenta. Siempre jugar partidos de eliminación son de mayor motivación. Son cuatro partidos que te ponen a jugar una final e intento vivirlo partido a partido. No pienso más allá que en el partido con Carabobo”, esbozó.

Además, fue cauto con la posibilidad de ser convocado a la Selección Argentina: “No suelo darle mucha importancia a todo lo que pasa en el afuera. Intento centrarme en hacerlo bien, para mí estar atajando en la primera de River es un sueño y lo vivo como tal, día a día y partido a partido. Intento estar tranquilo”.

Y cerró, sobre su relación con Armani y Centurión: “Como siempre digo, con Armani tengo una buena relación y también con Centurión, que son dos grandes arqueros y estuvieron cuando me tocó subir a primera. Me acompañan y me dan la tranquilidad, me dicen que lo disfrute porque son momentos únicos y que esté tranquilo. Me están acompañando y les agradezco por el apoyo”.

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La posible formación de River para enfrentar a Carabobo

El equipo de Coudet saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

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