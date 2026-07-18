Eduardo Coudet fue áspero al ser consultado por los jugadores marginados de River: “Decisión institucional”

El entrenador de River habló en conferencia de prensa luego de la durísima eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi.

River tuvo una de sus peores presentaciones en años, cayó por 3-1 ante Aldosivi y se despidió de la Copa Argentina. Los comandados por Eduardo Coudet fueron sumamente criticados por los hinchas que coparon las tribunas del Estadio Padre Ernesto Martearena, como así también por las redes sociales, sobre todo por el rendimiento dentro del campo de juego.

Una vez que culminó el partido, el Chacho se hizo presente ante los medios de comunicación y respondió las inquietudes de cada uno de ellos. Así como aseguró que Juan Fernando Quintero sigue de vacaciones tras lo que fue su participación con Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y que se presentará a los entrenamientos el próximo jueves, a dos días del debut de River en el Clausura, también se refirió a los futbolistas marginados.

Después de lo que fue la caída ante Belgrano en la final del Apertura, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que serían 15 los jugadores que se apartarían para poder negociarlos y que tengan otro futuro en sus respectivas carreras. Y hasta el momento, de esa lista solamente pudieron desprenderse de Maximiliano Meza, Kendry Páez y Paulo Díaz.

Cuando llegó el momento de responder, y con cara de muchísima resignación, el DT de River reveló que fue “una decisión del club, institucional”, dando a entender que si hubiese sido por él y sus colaboradores del cuerpo técnico, los jugadores continuarían entrenándose con el plantel profesional y tendrían la chance de ganarse un lugar entre los titulares.

"ES UNA DECISIÓN DEL CLUB" El Chacho Coudet aclaró la situación de los 15 futbolistas de River que fueron apartados del plantel. pic.twitter.com/AwIbVuCYYu — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2026

El nivel de River y el mercado de pases, según Eduardo Coudet

Eduardo Coudet también fue consultado por el nivel del equipo. “No es lo que veo en la semana, no sé por qué nos cuesta tanto ejecutar en los partidos lo que trabajamos“, reconoció tras la dura derrota ante Aldosivi. En ese sentido, miró hacia el futuro inmediato y aseguró: “Hay que trabajar y encontrar soluciones. Tenemos que hacernos responsables“.

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A su vez, el entrenador no dudó sobre su idea. “Tenemos la intención de armar algo bueno, lindo, que la gente se sienta identificada con el equipo“, deslizó en primera instancia. Automáticamente, agregó: “Para eso necesitamos completar el mercado“. Eso sí, antes de cerrarse en la excusa de las incorporaciones, aclaró: “Pero también tenemos que mejorar muchísimo“.

En un mensaje muy parecido, el Chacho expresó: “No pasa por pedir refuerzos. Hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Hay jugadores que hemos tenido que acelerar, como en el caso de los delanteros“. A modo de ejemplo sobre esta cuestión, reveló: “Lucas (Beltrán) iba a tener una semana aparte para el físico pero, por la lesión de Seba, lo utilizamos”.

Eduardo Coudet, director técnico de River.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “En una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local, en cancha de River“, añadió con vistas hacia el debut por el Torneo Clausura 2026. Por último, el director técnico dijo: “Hay que saber el lugar y el club donde estamos, hay que ser valiente y revertir esta imagen, que fue muy pobre“.

La lista de los jugadores de River que aún están marginados

Santiago Lencina

Maxi Salas

Germán Pezzella

Giuliano Galoppo

Fabricio Bustos

Ian Subiabre

Matías Viña

Alex Woiski

Kevin Castaño

Matías Galarza Fonda

El cuadro de la Copa Argentina

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