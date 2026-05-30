Salem Al-Dawsari, el rival de Cristiano que buscará repetir con Lamine Yamal en el Mundial 2026 lo que hizo padecer a Messi con Arabia

El delantero árabe jugará su tercera Copa del Mundo y buscará meter a su país en 16avos de final.

Por tercera edición consecutiva, la Selección de Arabia Saudita dirá presente en la Copa del Mundo. En esta oportunidad, compartirá el Grupo H, en el que se enfrentará a España, Uruguay y Cabo Verde en búsqueda de alcanzar su mejor marca en el certamen, que fueron los octavos de final en Estados Unidos 1994.

En esta oportunidad, una de las máximas figuras del elenco comandado por Georgios Donis será Salem Al-Dawsari, quien buscará volver a estar en las primeras planas de las noticias tal como ocurrió en Qatar 2022, en donde fue verdugo de Messi y la Selección Argentina tras marcar el gol del 2 a 1 definitivo para su equipo.

Salem Al-Dawsari celebra su gol ante Argentina.

Categoría 1991, el delantero de 34 años debutó como profesional en 2011 con la camiseta de Al Hilal de su país natal. Allí jugó casi toda su carrera debido a que solamente se fue en una oportunidad para jugar en Villarreal de España, en donde disputó un solo partido en los seis meses que estuvo en el club, que fue ni más ni menos que ante Real Madrid.

Rival de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí, Al-Dawsari es el capitán de Al Hilal y una de las caras visibles del certamen. Tal es así que también fue verdugo del portugués en la victoria de su equipo por 3 a 1 frente a Al-Nassr en esta temporada, ya que convirtió un gol y aportó una asistencia.

Este Mundial será el tercero que jugará con la Selección de Arabia Saudita, ya que estuvo presente en las ediciones 2018 y 2022. En total, disputó seis partidos, tres en cada Copa del Mundo, y convirtió tres goles. Dos de ellos fueron en Qatar, frente a Argentina y México.

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Además, tuvo una destacada participación en el Mundial Sub 20 de Colombia 2011. Allí con su selección natal consiguieron llegar a los octavos de final. En este certamen participó de los cuatro encuentros de su equipo y marcó un tanto en la goleada 6 a 0 frente a Guatemala.

En cuanto a su carrera a nivel clubes, en Al Hilal es el segundo máximo goleador de la historia de la institución, así como ganó dos títulos a nivel internacional y otros 19 locales. En 2023 también jugó el Mundial de Clubes en el que su equipo perdió la final contra Real Madrid por 5 a 3.

Salem Al Dawsari ganó 21 títulos con Al Hilal.

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El fixture de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Fecha 1 : Arabia Saudita vs. Uruguay – lunes 15 de junio a las 19.00 horas

: Arabia Saudita vs. Uruguay – lunes 15 de junio a las 19.00 horas Fecha 2: España vs. Arabia Saudita – domingo 21 de junio a las 13.00 horas

España vs. Arabia Saudita – domingo 21 de junio a las 13.00 horas Fecha 3: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – viernes 26 de junio a las 21.00 horas.

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