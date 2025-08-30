Beto Alonso eligió al mejor jugador de la historia del fútbol e ignoró a Messi y Maradona: “Lejos”

Es una discusión sinfín. De un lado y del otro, con sus diferentes justificaciones, ponderan a Diego Maradona y a Lionel Messi como los mejores jugadores que dio este planeta. Lógicamente, son reconocidos por Norberto Alonso, pero el ex River no sentencia que sus compatriotas tengan que llevar dicho mote.

A lo largo de las últimas horas, el Beto se sometió a un ping-pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezzequiel, quien llevó la temática por el lado de la posición que ocupó el campeón del mundo en el Mundial de Argentina, en 1978: el enganche.

Durante toda la entrevista, el oriundo de Vicente López reconoció la grandeza de Pelusa, y dejó en claro que tuvo “la suerte de jugar con él”, y que por dicha razón lo eligió en más de una ocasión cuando tenía a otros futbolistas de la talla de Bobby Charlton, Héctor Veira, Ricardo Bochini o Rubén Paz.

En medio de todo esto, hubo un momento en el que el ex Vélez y Olympique du Marseille se inclinó por la elección de Pelé. En sus intervenciones, no solo sostuvo que el brasileño fue “el más grande”, sino que sentenció que está “por lejos” un escalón por encima del resto de los futbolistas del mundo, sin importar la época en la que se desempeñaron.

Los títulos locales de Pelé en su carrera

Título Equipo Año Campeonato Paulista Santos 1958 Torneo Río-São Paulo Santos 1959 Campeonato Paulista Santos 1960 Campeonato Paulista Santos 1961 Campeonato Paulista Santos 1962 Torneo Río-São Paulo Santos 1963 Campeonato Paulista Santos 1964 Torneo Río-São Paulo Santos 1964 Campeonato Paulista Santos 1965 Torneo Río-São Paulo Santos 1966 Campeonato Paulista Santos 1967 Campeonato Paulista Santos 1968 Campeonato Paulista Santos 1969 Campeonato Paulista Santos 1973 Série A Santos 1961 Série A Santos 1962 Série A Santos 1963 Série A Santos 1964 Série A Santos 1965 Série A Santos 1968 NASL New York Cosmos 1977

Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

Título Equipo / Selección Año Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1958 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1962 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1970 Copa Libertadores Santos 1962 Copa Intercontinental Santos 1962 Copa Libertadores Santos 1963 Copa Intercontinental Santos 1963 Supercopa de Campeones Intercontinentales Santos 1968

Premios y distinciones de Pelé

Título Año(s) Máximo goleador del Campeonato Paulista 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973 Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol 1958 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol 1958, 1970 Máximo goleador de la Copa América 1959 Mejor jugador de la Copa América 1959 Máximo goleador de la Taça Brasil 1961, 1963, 1964 Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo 1963 Máximo goleador de la Copa Libertadores 1965 Futbolista del año en Sudamérica 1973 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL 1975, 1976, 1977 Jugador más valioso de la NASL 1976 Orden del Mérito de la FIFA 1984 Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA 1994 Marca Leyenda 1997 Incluido en el Equipo mundial del siglo XX 1998 Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS 1999 Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS 1999 Premio Laureus Trayectoria 2000 Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX 2000 Jugador del Siglo de la FIFA 2000 Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA 2002 FIFA 100 2004 Premio Presidencial de la FIFA 2007 Incluido en la Selección Histórica de la Copa América 2011 Salón de la Fama del Fútbol 2011 Golden Foot Leyenda 2012 FIFA Balón de Oro Honorífico 2014 Orden Olímpica 2016 Once histórico del Balón de Oro 2020 FIFA The Best Honorífico 2022

