Beto Alonso eligió al mejor jugador de la historia del fútbol e ignoró a Messi y Maradona: “Lejos”

Es una discusión sinfín. De un lado y del otro, con sus diferentes justificaciones, ponderan a Diego Maradona y a Lionel Messi como los mejores jugadores que dio este planeta. Lógicamente, son reconocidos por Norberto Alonso, pero el ex River no sentencia que sus compatriotas tengan que llevar dicho mote.
A lo largo de las últimas horas, el Beto se sometió a un ping-pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezzequiel, quien llevó la temática por el lado de la posición que ocupó el campeón del mundo en el Mundial de Argentina, en 1978: el enganche.
Durante toda la entrevista, el oriundo de Vicente López reconoció la grandeza de Pelusa, y dejó en claro que tuvo “la suerte de jugar con él”, y que por dicha razón lo eligió en más de una ocasión cuando tenía a otros futbolistas de la talla de Bobby Charlton, Héctor Veira, Ricardo Bochini o Rubén Paz.
En medio de todo esto, hubo un momento en el que el ex Vélez y Olympique du Marseille se inclinó por la elección de Pelé. En sus intervenciones, no solo sostuvo que el brasileño fue “el más grande”, sino que sentenció que está “por lejos” un escalón por encima del resto de los futbolistas del mundo, sin importar la época en la que se desempeñaron.
