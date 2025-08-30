Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Beto Alonso eligió al mejor jugador de la historia del fútbol e ignoró a Messi y Maradona: “Lejos”

El campeón del mundo en 1978 se metió en la eterna discusión sobre el mejor futbolista de la historia y dio su veredicto.

Por Julián Mazzara

Norberto Alonso, uno de los grandes ídolos de River.
© Getty ImagesNorberto Alonso, uno de los grandes ídolos de River.

Es una discusión sinfín. De un lado y del otro, con sus diferentes justificaciones, ponderan a Diego Maradona y a Lionel Messi como los mejores jugadores que dio este planeta. Lógicamente, son reconocidos por Norberto Alonso, pero el ex River no sentencia que sus compatriotas tengan que llevar dicho mote.

A lo largo de las últimas horas, el Beto se sometió a un ping-pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezzequiel, quien llevó la temática por el lado de la posición que ocupó el campeón del mundo en el Mundial de Argentina, en 1978: el enganche.

Durante toda la entrevista, el oriundo de Vicente López reconoció la grandeza de Pelusa, y dejó en claro que tuvo “la suerte de jugar con él”, y que por dicha razón lo eligió en más de una ocasión cuando tenía a otros futbolistas de la talla de Bobby Charlton, Héctor Veira, Ricardo Bochini o Rubén Paz.

En medio de todo esto, hubo un momento en el que el ex Vélez y Olympique du Marseille se inclinó por la elección de Pelé. En sus intervenciones, no solo sostuvo que el brasileño fue “el más grande”, sino que sentenció que está “por lejos” un escalón por encima del resto de los futbolistas del mundo, sin importar la época en la que se desempeñaron.

Los títulos locales de Pelé en su carrera

TítuloEquipoAño
Campeonato PaulistaSantos1958
Torneo Río-São PauloSantos1959
Campeonato PaulistaSantos1960
Campeonato PaulistaSantos1961
Campeonato PaulistaSantos1962
Torneo Río-São PauloSantos1963
Campeonato PaulistaSantos1964
Torneo Río-São PauloSantos1964
Campeonato PaulistaSantos1965
Torneo Río-São PauloSantos1966
Campeonato PaulistaSantos1967
Campeonato PaulistaSantos1968
Campeonato PaulistaSantos1969
Campeonato PaulistaSantos1973
Série ASantos1961
Série ASantos1962
Série ASantos1963
Série ASantos1964
Série ASantos1965
Série ASantos1968
NASLNew York Cosmos1977
Publicidad
Diego Latorre descartó a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona cuando eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “Transformó la autoestima de un pueblo”

ver también

Diego Latorre descartó a Messi, Cristiano Ronaldo y Maradona cuando eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “Transformó la autoestima de un pueblo”

Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

TítuloEquipo / SelecciónAño
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1958
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1962
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1970
Copa LibertadoresSantos1962
Copa IntercontinentalSantos1962
Copa LibertadoresSantos1963
Copa IntercontinentalSantos1963
Supercopa de Campeones IntercontinentalesSantos1968
La historia detrás de los 7 Balones de Oro que ＂ganó＂ Pelé

ver también

La historia detrás de los 7 Balones de Oro que ＂ganó＂ Pelé

Premios y distinciones de Pelé

TítuloAño(s)
Máximo goleador del Campeonato Paulista1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973
Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol1958
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol1958, 1970
Máximo goleador de la Copa América1959
Mejor jugador de la Copa América1959
Máximo goleador de la Taça Brasil1961, 1963, 1964
Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo1963
Máximo goleador de la Copa Libertadores1965
Futbolista del año en Sudamérica1973
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL1975, 1976, 1977
Jugador más valioso de la NASL1976
Orden del Mérito de la FIFA1984
Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA1994
Marca Leyenda1997
Incluido en el Equipo mundial del siglo XX1998
Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS1999
Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS1999
Premio Laureus Trayectoria2000
Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX2000
Jugador del Siglo de la FIFA2000
Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA2002
FIFA 1002004
Premio Presidencial de la FIFA2007
Incluido en la Selección Histórica de la Copa América2011
Salón de la Fama del Fútbol2011
Golden Foot Leyenda2012
FIFA Balón de Oro Honorífico2014
Orden Olímpica2016
Once histórico del Balón de Oro2020
FIFA The Best Honorífico2022
Los tres mejores jugadores de la historia del fútbol según Marco Van Basten: “Messi no se pone al frente”

ver también

Los tres mejores jugadores de la historia del fútbol según Marco Van Basten: “Messi no se pone al frente”

No ganó el Balón de Oro, pero Mbappé lo considera el mejor jugador del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “El rey del fútbol”

ver también

No ganó el Balón de Oro, pero Mbappé lo considera el mejor jugador del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “El rey del fútbol”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
El mejor jugador de la historia del fútbol según Carlos Bianchi: “No volveremos a ver uno así”
Boca Juniors

El mejor jugador de la historia del fútbol según Carlos Bianchi: “No volveremos a ver uno así”

Kaká no dudó al elegir al mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Es talento puro"
Fútbol Internacional

Kaká no dudó al elegir al mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo: "Es talento puro"

Conmebol se hizo eco del último partido de Messi por Eliminatorias con la Selección Argentina
Selección Argentina

Conmebol se hizo eco del último partido de Messi por Eliminatorias con la Selección Argentina

En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal
Fútbol Internacional

En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo