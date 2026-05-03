El curioso caso de Castaño a pocas semanas del Mundial: de valer 14 millones a una posible salida de River

Fue una de las grandes novelas del mercado de pases de comienzos de 2025. River, por pedido de Marcelo Gallardo, estaba detrás de Kevin Castaño, que por entonces se desempeñaba en Krasnodar de Rusia. El volante había dejado una buena imagen en la Copa América 2024 con la Selección Colombia y en Núñez gustaba su perfil.

Luego de varias semanas de negociaciones, River contrató a Kevin Castaño, un volante que por entonces tenía 24 años y despertaba ilusión, especialmente por lo que habían sido las experiencias fallidas de Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, que habían llegado para dar soluciones en el mediocampo, pero que nunca hicieron pie.

Lo que llamó la atención de la contratación de Kevin Castaño fue el alto valor que se pagó por él: nada más y nada menos que 14 millones de dólares, una cifra sumamente elevada para el fútbol argentino. El colombiano llegó a Núñez con esa presión de tener que responder ante tan alta inversión y la realidad es que no pudo cumplir con la expectativas.

Castaño supo ser titular en varios pasajes de 2025, pero de cara al 2026, con las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, sumado al regreso de Tomás Galván, el colombiano perdió terreno. Lo curioso es que ni siquiera sea convocado actualmente. Esta situación se da hace cuatro partidos -Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán- y lo llamativo es que Vera está lesionado, por lo que el colombiano podría ser una alternativa para ese puesto.

Kevin Castaño había sido titular ante Carabobo y después dejó de ser convocado. (Foto: Getty).

¿Qué será del futuro de Kevin Castaño?

Coudet ya demostró que las listas de convocados son poco previsibles. Hubo encuentros en los que no estuvieron Lencina y Ruberto, luego reaparecieron, después el volante se volvió a ausentar. Con Castaño puede pasar lo mismo, pero lo que es claro es que el colombiano no aparece entre las prioridades del Chacho.

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En Núñez tienen claro que si llega una buena oferta por Kevin Castaño la aceptarán. Será difícil recuperar la inversión de 14 millones de dólares, pero igualmente podría analizarse un préstamo con opción de compra o mismo una venta por una suma inferior. Todavía no hay nada dicho, pero será difícil ver al mediocampista en River el próximo semestre.

Se viene el Mundial

Kevin Castaño es habitual en las convocatorias de la Selección Colombia. Ya integró el plantel que fue subcampeón de la Copa América 2024 y también dirá presente en el Mundial 2026, aunque la situación no es la ideal ya que llegará con poco rodaje. Cabe recordar que los cafeteros comparten el Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Kevin Castaño disputará el Mundial 2026. (Foto: Getty).

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