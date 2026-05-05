Los 3 refuerzos que Oscar Ruggeri recomendó para River: “Tipos grosos tienen que ser”

El campeón con el Millonario explicó cuáles son las posiciones en las que el club debe incorporar de cara al segundo semestre.

Aunque River Plate está enfocado en la definición del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el horizonte ya asoma el mercado de pases. Tras el Mundial 2026, y de cara al segundo semestre, Eduardo Coudet tendrá la primera oportunidad de reforzar el equipo a su gusto.

El Chacho intenta hacer funcional al plantel que heredó de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la posibilidad de pedirle incorporaciones a la dirigencia lo ayudará en el objetivo de moldear al equipo a su gusto. En ese contexto, Oscar Ruggeri le ofreció un consejo al DT.

El exdefensor, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con la camiseta del Millonario, dio su opinión en ESPN F90 sobre las posiciones en las que la dirigencia del club de Núñez deberá reforzar al equipo: “La plata de seis o siete jugadores, River la tiene que poner en tres, en los puestos clave… Tres tipos grosos tienen que ser”.

Los consejos de Ruggeri a River.

El campeón del mundo con la Selección Argentina pidió un refuerzo por línea en cuanto a los jugadores de campo. La experiencia es el denominador común en sus propuestas e incluso se animó a decir dos nombres propios por los que deberían avanzar.

Los 3 refuerzos que pidió Ruggeri para River

Otamendi, el anhelo de River. (Foto: Getty)

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Para empezar, comenzó recomendando a un zaguero, la posición que conoce bien, y se inclinó por otro campeón del mundo: Nicolás Otamendi. “Me gustaría que termine el Mundial y venga a River”. El defensor está por finalizar su vínculo con Benfica y se sabe que es hincha del Millonario. Evalúa el regreso al fútbol argentino.

Luego, continuó por el mediocampo y, aunque no dijo nombres propios, marcó el rumbo con otro referencias sobre el estilo de juego que se necesita: “Un 5 como (Leonardo) Astrada, Enzo Pérez, (Víctor) Zapata… Uno que grite, que ubique”.

Por último, fue por un centrodelantero y nombró a otro de los posibles fichajes que hoy están en boca de todos: “Después un 9. Me gustaría (Mauro) Icardi, me encanta, ese es. No me interesa el contexto de su vida, el tipo hace goles”.

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