El guiño de River a Nicolás Otamendi en la previa del debut de Argentina en el Mundial

La Albiceleste inicia su camino en la Copa del Mundo ante Argelia este martes a partir de las 22 horas en Kansas City.

La larga espera llegó a su fin y la Selección Argentina tendrá este martes su tan ansiado debut en el Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni van por la defensa del título y el camino comenzará ante Argelia en Kansas City a partir de las 22 horas. River se hizo eco en sus redes sociales y palpitó el estreno de la Albiceleste con un guiño a Nicolás Otamendi.

Como es habitual cuando juega River, desde las redes sociales oficiales del club, cuando inicia el día se publica una placa con la información del encuentro: horario, estadio, árbitro y rival. En esta oportunidad, la cuenta del Millonario hizo lo propio con la Selección Argentina y utilizó a Nicolás Otamendi para la imagen.

Cabe recordar que Nicolás Otamendi ya firmó su contrato con River y será jugador del club a partir del 1 de julio, que es cuando formalmente finaliza su vínculo con Benfica. El caudillo cumplirá así su sueño de jugar en el Millonario, club del que es hincha desde chico.

¿Qué dijo Otamendi en la previa del debut de Argentina en el Mundial?

Nicolás Otamendi dialogó en conferencia de prensa en la antesala del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y dijo: “La verdad, como lo he dicho antes, disfruto estos momentos, va a ser el último Mundial para mí con esta camiseta, disfruto el día a día, a mis compañeros. Es mi cuarto mundial y nada mejor que estar acá defendiendo los colores de mi país”.

Además, agregó: “Venimos preparándonos desde Buenos Aires, nos preparamos para competir, trabajamos para eso. Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar esta competición. Tenemos que dar el máximo porque somos el campeón y todos nos van querer ganar“.

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“Siempre me cuido mucho para poder seguir compitiendo, cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar hoy acá. Vivo el día a día y no pienso en el final, disfruto cada partido, cada entrenamiento“, completó el marcador central que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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